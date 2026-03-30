Inundații în Vrancea. Peste 200 de salvatori mobilizați și primele evacuări în miez de noapte

La ora 3.50, autoritățile au început evacuările preventive în mai multe localități din județul Vrancea.

Din satul Mirceștii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane au mers la rude. Alte 4 persoane au fost duse la Școala Vânători. Patru locuitori au refuzat evacuarea.

Din comuna Biliești, 3 persoane urmează să fie evacuate la Căminul Cultural. Alte 2 s-au autoevacuat la rude. 160 de persoane au refuzat să părăsească locuințele.

200 de cadre și 50 de militari, în teren

Pe fondul condițiilor hidrometeorologice nefavorabile, ISU, IPJ și IJJ Vrancea au mobilizat peste 200 de cadre cu 65 de mijloace tehnice.

50 de militari din Garnizoana Focșani sunt pregătiți să intervină în sprijinul forțelor din teren, cu tehnică militară specifică.

Echipajele monitorizează permanent cursurile de apă. Verifică zonele vulnerabile și se pregătesc pentru intervenții rapide.

Diguri mobile și saci de nisip pe cursurile cu risc

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervine cu 34 de lucrători și 11 mijloace tehnice.

În teren au fost desfășurați 500 de metri de diguri mobile din panouri. Sunt folosiți, de asemenea, 2.000 de saci de nisip pentru consolidarea zonelor expuse.

Resursele vizează protejarea infrastructurii și a gospodăriilor din localitățile aflate în calea viiturilor.

Acțiunile sunt coordonate la nivel județean, în cooperare cu autoritățile locale. Scopul este ca intervențiile să fie rapide și adaptate evoluției situației.

În intervalul 29.03.2026 ora 18:00 – 30.03.2026 ora 12:00 pe râul Putna – bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna – pe sectorul aferent S.H. Mirceşti din județul judeţul Vrancea este alertă Cod portocaliu de inundații.