Prima pagină » Social » Inundații în Vrancea. Peste 200 de salvatori mobilizați și primele evacuări în miez de noapte

Inundații în Vrancea. Peste 200 de salvatori mobilizați și primele evacuări în miez de noapte

Inundații în Vrancea: peste 200 de cadre din ISU, IPJ și IJJ Vrancea, sprijinite de 50 de militari din Garnizoana Focșani, sunt mobilizate pentru a gestiona efectele viiturilor prognozate în județ. Autoritățile au declanșat evacuări preventive, iar primele persoane au fost scoase din case în miez de noapte.
Explozie puternică într-un bloc din Caracal. Cel puțin patru apartamente sunt afectate
Explozie puternică într-un bloc din Caracal. Cel puțin patru apartamente sunt afectate
Ministrul Sănătății propune un master profesional pentru absolvenții de Medicină care nu intră la rezidențiat
Ministrul Sănătății propune un master profesional pentru absolvenții de Medicină care nu intră la rezidențiat
Alexandru Rogobete: Fac apel la calm. Nu recomand ca oamenii să-și facă stocuri de medicamente acasă
Alexandru Rogobete: Fac apel la calm. Nu recomand ca oamenii să-și facă stocuri de medicamente acasă
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Ministrul Sănătății despre medicii care lucrează la stat și la privat: „Sunt împotriva celor care pleacă din timpul programului de lucru de la public ca să profeseze în privat”
Ministrul Sănătății despre medicii care lucrează la stat și la privat: „Sunt împotriva celor care pleacă din timpul programului de lucru de la public ca să profeseze în privat”
Andreea Tobias
30 mart. 2026, 07:10, Social

La ora 3.50, autoritățile au început evacuările preventive în mai multe localități din județul Vrancea.

Din satul Mirceștii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane au mers la rude. Alte 4 persoane au fost duse la Școala Vânători. Patru locuitori au refuzat evacuarea.

Vezi galeria foto
6 poze

Din comuna Biliești, 3 persoane urmează să fie evacuate la Căminul Cultural. Alte 2 s-au autoevacuat la rude. 160 de persoane au refuzat să părăsească locuințele.

200 de cadre și 50 de militari, în teren

Pe fondul condițiilor hidrometeorologice nefavorabile, ISU, IPJ și IJJ Vrancea au mobilizat peste 200 de cadre cu 65 de mijloace tehnice.

50 de militari din Garnizoana Focșani sunt pregătiți să intervină în sprijinul forțelor din teren, cu tehnică militară specifică.

Echipajele monitorizează permanent cursurile de apă. Verifică zonele vulnerabile și se pregătesc pentru intervenții rapide.

Diguri mobile și saci de nisip pe cursurile cu risc

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervine cu 34 de lucrători și 11 mijloace tehnice.

În teren au fost desfășurați 500 de metri de diguri mobile din panouri. Sunt folosiți, de asemenea, 2.000 de saci de nisip pentru consolidarea zonelor expuse.

Resursele vizează protejarea infrastructurii și a gospodăriilor din localitățile aflate în calea viiturilor.

Acțiunile sunt coordonate la nivel județean, în cooperare cu autoritățile locale. Scopul este ca intervențiile să fie rapide și adaptate evoluției situației.

În intervalul 29.03.2026 ora 18:00 – 30.03.2026 ora 12:00 pe râul Putna – bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna – pe sectorul aferent S.H. Mirceşti din județul judeţul Vrancea este alertă Cod portocaliu de inundații.

Recomandarea video