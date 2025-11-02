Jafuri în serie la Dragonul Roșu: închiriau un depozit, apoi deșurubau pereții și furau din depozitul vecin

Polițiștii din București au făcut, duminică, șapte percheziții, în București și în județele Ialomița și Ilfov, într-un dosar penal de furt calificat și complicitate la furt calificat.

De asemenea, sâmbătă, în urma unui flagrant, polițiștii au prins patru persoane, trei autori și un complice, imediat după ce au furat mai multe articole textile din două depozite aflate în Sectorul 2. Cei patru bărbați au fost imobilizați pe loc, iar bunurile furate au fost recuperate integral urmând a fi predate reprezentanților legali ai societăților păgubite.

Din cercetări a rezultat că suspecții au mai furat, în perioada 18 septembrie – 6 octombrie 2025, în mod repetat, prin dislocarea unui perete al unui depozit dintr-un complex comercial din Sectorul 2, articole vestimentare de 183.000 de lei. De asemenea, sâmbătă, trei dintre cei 4 bărbați bănuiți, cu sprijinul unui alt bărbat, despre care există indicii că era complice, fiind angajat ca paznic la depozit și care ar fi furnizat informații și ar fi facilitat accesul în depozit, folosind același mod de operare, ar fi furat articole textile din două depozite din Sectorul 2.

Cei cinci bărbați, reținuți de polițiști

Cei cinci bărbați – 4 autori și complicele – au fost reținuți pentru 24 de ore.

Conform unor informații din anchetă, oferite MEDIAFAX, suspecții aveau închiriat un depozit și prin dislocarea unui perete de la alt depozit, peretele fiind din tablă, prinsă cu șuruburi, au furat, de mai multe ori, articole vestimentare pe care le-au dus în depozitul închiriat de ei.

Depozitele sunt în complexul comercial Dragon, din Sectorul 2.

Sâmbătă seară, trei dintre hoți și un complice au fost prinși în flagrant după ce au furat covoare și fețe de masă de la alte două depozite din Juventus Colentina, închiriate unor cetățeni chinezi.

Complicele este tatăl unuia dintre suspecți care lucra ca paznic la depozitul din Colentina.