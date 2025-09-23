Prima pagină » Social » Jandarmeria Română organizează un exercițiu militar internaţional în Dâmboviţa cu 500 de militari din 15 ţări

Jandarmeria Română organizează între 21-26 septembrie un exerciţiu de antrenament cu participare internaţională la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, judeţul Dâmboviţa.
Sursă foto: Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
Andreea Tobias
23 sept. 2025, 10:57

La exerciţiu participă reprezentanţi din 15 ţări, 5 organizaţii internaţionale de securitate şi peste 500 de militari români şi străini.

Scopul este consolidarea cooperării internaţionale în domeniul securităţii şi perfecţionarea capacităţii de intervenţie a forţelor de ordine.

În perioada menţionată se vor desfăşura simulări tactice şi scenarii specifice unor intervenţii în situaţii de criză. Acestea pot implica deplasări de trupe, utilizarea echipamentelor speciale şi prezenţa sporită a forţelor de ordine în zonă.

Jandarmeria face apel la populaţie să nu intre în panică, precizând că toate activităţile sunt planificate şi controlate, fără să existe vreun pericol real pentru cetăţeni. Exerciţiul face parte din pregătirea de rutină a forţelor de ordine.

Populaţia din zonă poate observa o activitate militară intensă, dar aceasta este programată şi se desfăşoară în condiţii de siguranţă.