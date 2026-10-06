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Liceul Bolintineanu, protejat de praful produs de demolarea blocului din Rahova

Lucrările de demolare controlată a blocului din Rahova, afectat de explozia din octombrie 2025, se desfășoară cu măsuri speciale pentru protejarea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata apropiere a imobilului.
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Laura Buciu
06 oct. 2026, 10:51, Social
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Autoritățile au amenajat un paravan pe partea dinspre Liceul „Dimitrie Bolintineanu” și au adus un tun cu apă care pulverizează vapori pentru a limita răspândirea prafului în timpul intervenției.

Paravanul are aproximativ 30 de metri și a fost ridicat între zona de lucru și liceu, astfel încât particulele rezultate în urma demolării să nu ajungă spre clădirea școlii.

De asemenea, tunul cu apă este folosit pentru reducerea prafului generat de lucrările de demolare.

Etajele 5, 6, 7 și 8 vor fi demolate

Măsurile de protecție sunt luate din cauza intervenției de amploare asupra blocului afectat de explozie. Demolarea controlată vizează etajele superioare, respectiv nivelurile 5, 6, 7 și 8, care au fost grav afectate de deflagrație. Operațiunea este realizată etapizat, cu ajutorul unei macarale și al unei foarfeci speciale pentru construcții.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu” se află în zona de protecție a șantierului. Încă de după explozie, specialiștii au atras atenția asupra necesității instituirii unui perimetru de siguranță, având în vedere riscul asociat structurii deteriorate a blocului.

Intervenție în premieră pentru România

Demolarea este considerată o intervenție excepțională și, potrivit Primăriei Capitalei, reprezintă o premieră în România.

După îndepărtarea etajelor afectate, acestea urmează să fie reconstruite, iar intervențiile vor continua pentru punerea în siguranță a restului imobilului.

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