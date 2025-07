Linda Yaccarino demisionează din funcția de CEO al companiei X a lui Elon Musk

Linda Yaccarino își încheie mandatul de CEO al platformei X, după aproape doi ani în fruntea rețelei sociale deținute de Elon Musk.

Decizia ei apare la doar o zi după ce chatbotul Grok al companiei a generat controverse, fiindcă a inclus în răspunsurile sale mesaje cu temă antisemită. Nu există informații clare care să arate o legătură directă între cele două evenimente.

În plus, retragerea ei are loc la câteva luni după ce Musk a transferat oficial X către xAI, firma sa din domeniul inteligenței artificiale. Această mutare a unit cele două companii, care aveau deja o relație strânsă, însă a ridicat semne de întrebare despre ce rol ar mai putea avea Yaccarino în noua structură.

Yaccarino a anunțat plecarea printr-un mesaj publicat chiar pe platformă. Ea a transmis că îi este „imens de recunoscătoare” lui Musk pentru că „mi-a încredințat responsabilitatea de a proteja libertatea de exprimare, de a întoarce compania și de a transforma X în Everything App”.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025