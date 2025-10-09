Metoda „lover boy” între bărbaţi. Cum a obținut un tânăr două credite pe numele iubitului său

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în Bucureşti, şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, prin accesarea ilegală a telefonului mobil şi a unei aplicaţii bancare de tip HomeBank, precum şi prin utilizarea datelor personale, tânărul ar fi contractat două credite bancare în numele unui alt bărbat, cu care avea o relaţie amoroasă. Creditele au o valoare totală de aproximativ 100.000 de lei.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că bărbatul de 24 de ani a intrat pe un site de întâlniri pentru persoane gay, a abordat un alt bărbat, de 28 de ani, şi s-a dat drept avocat – nu pentru a exercita această profesie, ci pentru a-i câştiga încrederea. Apoi l-a făcut pe bărbat să se îndrăgostească, s-au mutat împreună, iar ulterior i-a luat telefonul. Folosind accesul la dispozitiv, a făcut online cele două credite de nevoi personale. Pentru ca iubitul să nu observe, a schimbat datele de autentificare din aplicaţia bancară, astfel încât aceasta să nu o mai poată accesa de pe telefon şi să nu vadă că are două credite active.

Ulterior, şi-a înregistrat cardul iubitului pe propriul telefon şi şi-a creat un card virtual, pentru a putea intra în posesia banilor.

Poliţiştii au făcut percheziţii, miercuri, la bărbatul de 24 de ani, unde au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Persoana bănuită a fost depistată şi dusă la audieri, iar ulterior, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de joi, să fie prezentată magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică.