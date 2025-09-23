Ministerul Sănătății, recomandări pentru populație după incendiul din Sectorul 2

Ministerul Sănătății recomandă cetățenilor să evite zona afectată de fum, să rămână în spații închise cu ferestrele și ușile bine sigilate și să oprească sistemele de ventilație sau aer condiționat care ar putea permite pătrunderea fumului în interior. În cazul în care deplasarea în aer liber este absolut necesară, populația este sfătuită să își protejeze nasul și gura cu materiale textile umezite.

Ministerul atrage atenția și asupra respectării mesajelor transmise de autorități prin sistemul Ro-Alert.

„Persoanele vulnerabile – pacienți cu afecțiuni respiratorii, copii și vârstnici – trebuie să evite expunerea directă”, notează instituția printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit informării, ministerul se află în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și monitorizează situația în timp real.