Mită cu repetiție pentru un polițist care și-a schimbat locul de muncă

Un agent de poliție a luat mită de două ori, la două posturi diferite, din două județe diferite.

El a cerut, miercuri, 1 000 de euro mită, în calitate de polițist la IPJ Timiș, iar în urmă cu un an a luat aceeași sumă pe când era agent în Caraș Severin. Polițistul a fost prins și reținut.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin se efectuează cercetări într-un dosar de trafic de influenţă în formă continuată.

Trafic de influență în formă continuată

„Inculpatul C.A., la data de 15.09.2024, în calitate de agent de poliţie în cadrul Poliţiei oraşului Bocşa, I.P.J. Caraş-Severin, a pretins de la numitul C.D.L. suma de 1000 Euro, iar la data de 15.10.2025, în calitate de agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Jamu Mare, I.P.J. Timiş, a primit de la numitul C.D.L. suma de 1000 Euro”, se arată într-un comunicat al IPJ Timiș.

Potrivit aceluiași document, polițistul „a lăsat să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa şi totodată promiţând că îl va determina pe acesta să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu, în scopul obţinerii unei soluţii favorabile de netrimitere în judecată şi al restituirii permisului de conducere către numitul C.D.L., cercetat pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. (1) C.p., într-o cauză penală aflată pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa”.

Polițistul a devenit inculpat prin punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa de către Parchetul Caraș Severin.

El este acuzat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată (2 acte materiale).

În urma actelor de urmărire penală efectuate în cauză, s-a dispus reţinerea inculpatului pe o durată de 24 de ore, urmând ca, la data de joi, să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Caraş-Severin cu propunere de arestare preventivă.