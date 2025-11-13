Mită de 180.000 de euro pentru o soluție favorabilă în urma unei anchete a Parchetului European

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus, joi, trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatului M.M.C., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Acesta este acuzat că în zilele de 29 august 2025 și 4 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. a pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro. În schimbul banilor, a promis că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European – EPPO.

În 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul M.M.C. a primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane, suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.