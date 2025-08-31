Miting pro-Palestina la București, în Piața Universității

Bucureștenii au venit cu staguri ale palestinei și pancarte și scandează: „Eliberați Palestina!” (Free Palestine!).

În cadrul marșului, vorbitorii informează cu privire la situația din Gaza, vorbind pe rând câteva cuvinte la microfon.

Aceștia au spus și câteva cuvinte despre jurnaliștii răpuși în atacurile din Gaza, încă de la începutul genocidului și până în prezent. Protestatarii au adus aminte și despre ultimul atac asupra unui spital din Sudul Gazei.

La eveniment au fost prezenți și câțiva copii refugiați din Gaza, cu vârste cuprinse până în 14 ani.