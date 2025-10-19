Explozie într-un bloc din Bistrița. Aceasta ar fi fost provocată de o acumulare de gaze

ISU Bistrița-Năsăud anunță că „pompierii militari intervin cu o autospecială de stins incendii, o autospecială de lucru la înălțime, o autospecială multirisc, o autospecială de descarcerare, o ambulanța SMURD, ambulanța de terapie intensivă mobilă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean”.

Misiunea se desfășoară pe strada Rodnei, în municipiul Bistrița. Explozia s-a produs la etajul doi. Posibil, este vorba despre o acumulare de gaze naturale.

Din primele informații nu sunt victime și toate persoanelor din bloc s-au evacuat, a precizat ISU.