Prima pagină » Social » Explozie într-un bloc din Bistrița. Aceasta ar fi fost provocată de o acumulare de gaze

Explozie într-un bloc din Bistrița. Aceasta ar fi fost provocată de o acumulare de gaze

O explozie s-a produs duminică dimineața într-un bloc din Bistrița. Pompierii cred ca deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Toți locuitorii s-au evacuat.
Explozie într-un bloc din Bistrița. Aceasta ar fi fost provocată de o acumulare de gaze
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
19 oct. 2025, 07:23, Social

ISU Bistrița-Năsăud anunță că „pompierii militari intervin cu o autospecială de stins incendii, o autospecială de lucru la înălțime, o autospecială multirisc, o autospecială de descarcerare, o ambulanța SMURD, ambulanța de terapie intensivă mobilă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean”.

Misiunea se desfășoară pe strada Rodnei, în municipiul Bistrița. Explozia s-a produs la etajul doi. Posibil, este vorba despre o acumulare de gaze naturale.

Din primele informații nu sunt victime și toate persoanelor din bloc s-au evacuat, a precizat ISU.

Citește și