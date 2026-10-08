Nicușor Dan a mers la biserică înainte de consultarea dintre Luca Niculescu și partide

Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah a fost oficiată miercuri de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Au participat angajați ai Administrației Prezidențiale și credincioși, dar și președintele Nicușor Dan.

Biserica Palatului Cotroceni, cunoscută inițial drept Biserica Mănăstirii Cotroceni și aflată în prezent în cadrul Muzeului Național Cotroceni, și-a sărbătorit joi hramul, potrivit Trinitas TV.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre viața celor doi martiri și despre jertfa acestora pentru credința creștină.

Nicușor Dan: Istoria nu începe cu noi

Președintele Nicușor Dan le-a mulțumit celor prezenți și a spus că astfel de momente reprezintă un prilej de a reflecta la lucrurile importante dincolo de preocupările cotidiene.

„Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici. Și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care pare că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a făcut referire și la ctitorii bisericii și la continuitatea istorică a locului: „Că sunt niște oameni și s-au pomenit aici, ctitorii”, a spus președintele.

Apel la moderație și înțelegere

În mesajul său, președintele a vorbit și despre necesitatea unui climat de moderație într-o societate în care, spune el, tensiunile și conflictele sunt tot mai vizibile.

„De asemenea, cred eu că într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, noi trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere. Că tot timpul o să avem opinii diferite”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că diferențele de opinie nu ar trebui să împiedice respectul față de ceilalți.

„Numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru”, a mai spus Nicușor Dan.

Biserica Palatului Cotroceni adăpostește o raclă cu fragmente din moaștele Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Participarea președintelui la slujba de la Cotroceni a avut loc miercuri, cu o zi înaintea consultărilor pe care premierul desemnat Luca Niculescu le are, joi, cu partidele politice pentru formarea noului Executiv.