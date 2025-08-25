O categorie de angajați va avea zile de concediu de odihnă mai puține

Noi modificări legislative ce fac trecerea la un sistem unitar, exprimat numai în zile lucrătoare scad numărul de zile de concediu de odihnă ale unor categorii de angajați din MAI.

Așa se face că, pentru o parte din personal, numărul de zile de concediu suplimentar se mișcorează, potrivit Ordinului 124/2025 privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul MAI.

Polițiștii, militarii, funcționarii publici și personalul contractual care își desfășoară activitatea în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, așa cum sunt menționate în Legea nr. 31/1991, vor primi concediu de odihnă suplimentar, plătit, după cum urmează: