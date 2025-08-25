O categorie de angajați va avea zile de concediu de odihnă mai puține

Noi modificări legislative ce fac trecerea la un sistem unitar, exprimat numai în zile lucrătoare scad numărul de zile de concediu de odihnă ale unor categorii de angajați din MAI.
Așa se face că, pentru o parte din personal, numărul de zile de concediu suplimentar se mișcorează, potrivit Ordinului 124/2025 privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul MAI.
Polițiștii, militarii, funcționarii publici și personalul contractual care își desfășoară activitatea în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, așa cum sunt menționate în Legea nr. 31/1991, vor primi concediu de odihnă suplimentar, plătit, după cum urmează:
- 3 zile lucrătoare, personalul care beneficia de 3-4 zile calendaristice/lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar potrivit legislaţiei în vigoare la data de 30 iunie 2025
- 4 zile lucrătoare, personalul care beneficia de 5 zile calendaristice/lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar potrivit legislaţiei în vigoare la data de 30 iunie 2025
- 5 zile lucrătoare, personalul care beneficia de 6 sau mai multe zile calendaristice/lucrătoare de concediu de odihnă suplimentar potrivit legislaţiei în vigoare la data de 30 iunie 2025
- Actul normativ stabilește condițiile în care se acordă dreptul pentru anul în curs, mai ales în cazul personalului MAI care a efectuat deja o parte din concediul de odihnă suplimentar