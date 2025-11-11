O fată de 17 ani a murit în spital, la Timișoara. Se internase cu o stare de somnolență

Luni dimineață, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de un cadru medical cu privire la decesul unei fete, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul „Louis Țurcanu” de duminică. Fata „prezenta o stare de somnolență”, conform IPJ Timiș.

Polițiștii au mers acolo și au constatat că sesizarea se confirmă.

Trupul neînsuflețit al adolescentei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie.

Se pare că a băut o substanță necunoscută

În continuare, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Conform opiniatimisoarei.ro, fata a ajuns la spital acuzând o stare de rău și somnolență după ce, se pare, băuse o substanță necunoscută.

Nici adolescenta și nici mama nu au putut spune medicilor ce anume înghițise fata.

Mama ar fi povestit că tânăra suferea de o depresie puternică încă din pandemie, astfel că oamenii legii nu exclud ca fata să se fi sinucis.