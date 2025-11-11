Prima pagină » Social » O fată de 17 ani a murit în spital, la Timișoara. Se internase cu o stare de somnolență

O fată de 17 ani a murit în spital, la Timișoara. Se internase cu o stare de somnolență

O fată de 17 ani a murit la Spitalul „Louis Țurcanu” din Timișoara.
O fată de 17 ani a murit în spital, la Timișoara. Se internase cu o stare de somnolență
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Andreea Tobias
11 nov. 2025, 13:50, Social

Luni dimineață, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați de un cadru medical cu privire la decesul unei fete, în vârstă de 17 ani, internată la Spitalul „Louis Țurcanu” de duminică. Fata „prezenta o stare de somnolență”, conform IPJ Timiș.

Polițiștii au mers acolo și au constatat că sesizarea se confirmă.

Trupul neînsuflețit al adolescentei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie.

Se pare că a băut o substanță necunoscută

În continuare, polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care a survenit decesul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Conform opiniatimisoarei.ro, fata a ajuns la spital acuzând o stare de rău și somnolență după ce, se pare, băuse o substanță necunoscută.

Nici adolescenta și nici mama nu au putut spune medicilor ce anume înghițise fata.

Mama ar fi povestit că tânăra suferea de o depresie puternică încă din pandemie, astfel că oamenii legii nu exclud ca fata să se fi sinucis.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor