O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația

O femeie a fost depistată având șase cuțite când a încercat să intre în Parlament. Aceasta venise la invitația AUR, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Laura Buciu
UPDATE:

Femeia care a vrut să intre în Parlamentul României cu șase cuțite nu este membru al AUR, transmit, vineri, reprezentanții formațiunii politice. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor.

„Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise”, transmit reprezentanții AUR.

Potrivit AUR, acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

AUR arată că acum este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun.

Știre inițială:

Femeia care a încercat să intre în Parlament, având asupra ei șase cuțite, este din Republica Moldova.

Aceasta urma să intre în Parlament la invitația AUR.

Moldoveanca a fost identificată, și ulterior a fost dusă la audieri. Femeia se numește Lavric Diana și dorea să participe la activitatea Forumul Economic.