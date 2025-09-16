O grupare de dealeri de droguri în care erau implicați pușcăriași din România și Ungaria a fost destructurată

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au documentat activitatea infracțională a unor persoane, cercetate pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Polițiștii au pus în aplicare, luni, 17 mandate de percheziție, inclusiv în spații de detenție din trei unități de penitenciar, fiind descoperite și ridicate probe.

„Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, patru dintre persoane (trei bărbați și o femeie) și o altă persoană (în prezent încarcerată într-un penitenciar din Ungaria) ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de beneficii materiale din vânzarea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive, în interiorul unor unități de penitenciar. În cadrul grupului infracțional organizat, membrii ar fi avut roluri bine determinate, doi dintre ei ocupându-se de procurarea și expedierea substanțelor interzise impregnate în corespondență, iar alți trei acționând în interiorul penitenciarelor unde erau încarcerați, prin identificarea de potențiali clienți. Cercetările au reliefat că, în acest context, alte 13 persoane ar fi procurat, deținut, manipulat și comercializat cantități de MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA şi MDMB-BUTINACA”, transmite, marți, DIICOT.

De asemenea, din investigații a reieșit că prețul fixat de vânzătorul/distribuitorul care a expediat sub formă de corespondență foile impregnate cu droguri varia între 1.000 și 1.500 lei, în funcție de cantitate sau de relația pe care aceștia o aveau cu deținuții care efectuau comenzile.

Cum erau realizate plățile

Plățile erau realizate de către persoane din familiile consumatorilor, preponderent prin transfer în conturi bancare, iar în unele cazuri drogurile erau oferite pentru stingerea unor datorii.

Pe parcursul urmăririi penale, cu sprijinul polițiștilor de penitenciare, au fost indisponibilizate mai multe „scrisori” impregnate cu droguri de mare risc sau substanțe psihoactive.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești au sesizat, marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă a 10 persoane, o femeie și nouă bărbați (toți încarcerați în unități de detenție pentru executarea unor pedepse privative de libertate). De asemenea, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea unei femei și măsura controlului judiciar față de o altă femeie.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și Penitenciarelor Mioveni, Deva, Găiești și Ploiești și jandarmilor din cadrul grupărilor mobile de jandarmi Ploiești și Timișoara și inspectoratelor de jandarmi județene Argeș și Dâmbovița.