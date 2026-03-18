UPDATE O navă s-a scufundat în Portul Midia. Cum s-a produs accidentul. O persoană, declarată decedată

Pompierii din Constanța intervin miercuri dimineața în Portul Midia, unde o navă, posibil cu cinci persoane la bord, s-a scufundat.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
18 mart. 2026, 10:07, Social

UPDATE 3: O persoană, declarată decedată

ISU Constanța a anunțat că persoana căreia i s-au aplicat manevre de resuscitare a fost declarată decedată.

UPDATE 2: S-a răsturnat pe tribord

Directorul Portului Constanța, Mihai Teoderescu, spune că este vorba de remorcherul Astana.

Conform acestuia, remorcherul se afla la manevra de sosire cu o ambarcațiune: „Nava Astana a anunțat oprirea motoarelor, ulterior s-a răsturnat pe tribord, nava s-a întors cu chila în sus și apoi s-a scufundat cu pupa”.

Acesta spune că sunt anunțate cinci posibile victime.

Ăntrebat la Digi24 dacă este vorba de patru persoane date dispărute și o persoană adusă la mal, directorul a spus: „În mare, informația este corectă”.

El susține că accidentul s-ar fi putut produce din cauza unei erori de manevră sau din cauza curenților foarte puternici.

UPDATE 1: Asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier

Potrivit unei informări a Midia Marine Terminal, remorcherul companiei s-a scufundat miercuri dimineața, în jurul orei 8.40, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

„Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a transmis compania.

Situația este gestionată de ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Constanța, este vorba de un remorcher, pe care s-ar afla cinci persoane, scufundat în Dana 1 din Portul Midia.

La fața locului intervin trei echipaje SAJ, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un elicopter, un echipaj SMURD, o mașina de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri.

O persoană este în curs de resuscitare. Aceasta a fost adusă la cheu.

Intervenția este în derulare.

