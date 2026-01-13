Prima pagină » Social » O zi din viața unui jandarm montan

O zi din viața unui jandarm montan

Nu stau la birou, nu se îmbracă la costum și nu sunt genul care-și strâng cravata de gât. Ies afară, indiferent de vreme și se asigură că ești bine atunci când ești pe munte. Jandarmul montan e genul ăla care chiar nu doarme-n papuci.
Zelenski: Rusia a atacat Ucraina cu aproape 300 de drone și zeci de rachete
Zelenski: Rusia a atacat Ucraina cu aproape 300 de drone și zeci de rachete
Călin Georgescu atac dur la Acordul Mercosur: „Este o instituționalizare a otrăvii alimentare și economice”
Călin Georgescu atac dur la Acordul Mercosur: „Este o instituționalizare a otrăvii alimentare și economice”
Miruță: Armata de voluntari pornește în februarie-martie. Primul val: 1.000 de tineri
Miruță: Armata de voluntari pornește în februarie-martie. Primul val: 1.000 de tineri
Miruță: Este ultima etapă ca acest Guvern să scape cu obrazul curat
Miruță: Este ultima etapă ca acest Guvern să scape cu obrazul curat
Mario Iorgulescu: „În clinici e mai greu decât în pușcărie”
Mario Iorgulescu: „În clinici e mai greu decât în pușcărie”
Luiza Moldovan
13 ian. 2026, 13:36, Social

Nu stau în birou și nici nu-și reglează temperatura dintr-un buton.

Sunt încotoșmănați bine și stau afară, în temperaturi care te fac să dârdâi doar dacă le citești.

Cui îi place confortul desigur că profesia de jandarm montan nu-i spune nimic, însă dacă iubești muntele și natura, nu mai consideri că vii la serviciu, ci doar îți practici hobbyul preferat: munte, iarnă, vară, natură, aer liber.

Biroul jandarmului montan este natura

Ei asigură și te asigură că ești bine și sunt pregătiți să facă față unor situații extreme. Caută turiști, salvează fauna și conservă locurile de interes. Colaborează cu structuri ale ISU, Salvamont și Poliție în misiuni complexe.

Biroul lor este natura. Nu contează dacă afară sunt 17 grade cu plus sau cu minus.

Jandarmii montani din Harghita au realizat un experiment despre ce înseamnă „biroul” lor, munca lor de zi cu zi. Partenerul de joacă – muntele.

Pe o temperatură de -17 grade, aceștia au turnat apă caldă într-un recipient. Apoi au aruncat apa, care s-a transformat instantaneu în milioane de picături de gheață care au dispărut în atmosferă.

Asta înseamnă „biroul” jandarmului montan.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Bani în plus la pensiile din ianuarie 2026, pentru pensionarii din aceste orașe din România
Gandul
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
Libertatea
Categoria de bugetari care vor primi vouchere de vacanță și în acest an. Noi reguli și criterii mai stricte pentru angajați!
CSID
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor