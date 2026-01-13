O zi din viața unui jandarm montan

Nu stau în birou și nici nu-și reglează temperatura dintr-un buton.

Sunt încotoșmănați bine și stau afară, în temperaturi care te fac să dârdâi doar dacă le citești.

Cui îi place confortul desigur că profesia de jandarm montan nu-i spune nimic, însă dacă iubești muntele și natura, nu mai consideri că vii la serviciu, ci doar îți practici hobbyul preferat: munte, iarnă, vară, natură, aer liber.

Biroul jandarmului montan este natura

Ei asigură și te asigură că ești bine și sunt pregătiți să facă față unor situații extreme. Caută turiști, salvează fauna și conservă locurile de interes. Colaborează cu structuri ale ISU, Salvamont și Poliție în misiuni complexe.

Biroul lor este natura. Nu contează dacă afară sunt 17 grade cu plus sau cu minus.

Jandarmii montani din Harghita au realizat un experiment despre ce înseamnă „biroul” lor, munca lor de zi cu zi. Partenerul de joacă – muntele.

Pe o temperatură de -17 grade, aceștia au turnat apă caldă într-un recipient. Apoi au aruncat apa, care s-a transformat instantaneu în milioane de picături de gheață care au dispărut în atmosferă.

Asta înseamnă „biroul” jandarmului montan.