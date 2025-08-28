Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă vizibil. Cumpărăturile planificate câștigă teren în fața celor impulsive

Potrivit Euromonitor, doar 18% dintre consumatori au mai făcut frecvent cumpărături impulsive în 2024.

Potrivit platformei de comerț on-line evomag, această tendință se reflectă puternic în campania Back to School 2025, una dintre cele mai intense perioade comerciale ale anului. Dacă, în trecut, părinții lăsau cumpărăturile pe ultima sută de metri, acum bugetele sunt stabilite și cheltuite mai organizat.

Laptopurile, desktopurile și imprimantele rămân categoriile cu cea mai mare cerere.

Economiile obținute prin planificare sunt semnificative. Un client care își programează achizițiile poate economisi aproximativ 10% din buget, adică 250 de lei dintr-un coș mediu de 2.500 lei, doar prin faptul că își stabilește lista și evită cumpărăturile inutile. Mai mult, faptul că bugetul total alocat a crescut arată o încredere mai mare a clienților în valoarea acestor investiții: în loc să amâne deciziile, aleg să cumpere exact produsele care le sunt necesare, la momentul potrivit.

Un alt factor care influențează puternic comportamentul de consum este creșterea plăților în rate și a serviciilor de tip Buy Now Pay Later (cumpără acum, plătești mai târziu – trad.).