ONU acuză Coreea de Nord de experimente medicale asupra persoanelor cu dizabilităţi

Un raport al Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi acuză Coreea de Nord că ar aplica practici grave asupra persoanelor cu dizabilități.

Documentul menţionează sterilizări forţate, avorturi impuse, uciderea nou-născuților cu handicap şi folosirea persoanelor în experimente clinice, pe baza unor informaţii considerate credibile, relatează AFP.

Conform raportului, aceste situaţii ar fi avut loc în instituţii medicale pediatrice, dar și în centre de detenţie.

„Informaţii credibile arată că experimente medicale şi ştiinţifice sunt efectuate pe persoane cu dizabilităţi psihosociale sau inlectuale”, se arată în documentul respectiv.

Comitetul ONU declară că femei cu dizabilităţi însărcinate sunt supuse, practic, să accepte sterilizări sau avorturi. Totodată, este semnalată existenţa unor cazuri de infanticid, inclusiv în unităţi medicale.

Persoane folosite în teste clinice, supuse la abuzuri

În cadrul prezentării raportului, Mara Gabrilli, membră a Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, a precizat că există mărturii despre persoane cu dizabilităţi folosite în teste clinice fără acordul lor.

Comitetul a cerut autorităţilor nord-coreene să interzică prin lege aceste practici și să asigure o monitorizare independentă a instituţiilor vizate. Este semnalată și o nevoie urgentă de suport pentru victimele care au fost supuse practicilor.

„Persoanele cu dizabilităţi nu sunt nişte obiecte de experimentare, ci fiinţe umane care au dreptul la integritate fizică, la autonomie şi la respect”, a spus Mara Gabrilli.

Raportul se bazează pe informaţii confidenţiale, pe date furnizate de Raportorul Special ONU care a vizitat Coreea de Nord în 2017 şi pe declaraţii ale unor persoane refugiate din această ţară izolată.

Potrivit documentului, Constituţia Coreei de Nord nu prevede o interdicţie clară a discriminării pe criteriul dizabilităţilor.

Același raport arată că este evidentă o stigmatizare constantă a persoanelor cu dizabilităţi.

Autorităţile aplică o abordare dublă: ei oferă privilegii veteranilor cu dizabilităţi, dar privează de servicii o mare parte a persoanelor cu nevoi speciale.

Conform estimărilor prezentate, 5,5% din populaţia Coreei de Nord, adică 1,41 milioane din cei aproape 26 de milioane de locuitori, sunt persoane cu dizabilităţi.