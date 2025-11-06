Percheziții în mai multe județe și în Capitală într-un dosar ce vizează obținerea ilegală de fonduri prin programul Start-up Nation

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, fac cercetări în cadrul unui dosar penal, în care sunt cercetate infracțiunile de tentativă la obținerea ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Au loc 20 de percheziții domiciliare în șapte județe din țară: Cluj (10 percheziții), Bihor (4), Hunedoara (1), Caraș-Severin (1), Prahova (2), Neamț (1) și Municipiul București – Sector 3 (1 percheziție).

Dosarul penal a fost constituit în urma sesizării din oficiu a polițiștilor din cadrul SICE Brașov, care au documentat activitatea infracțională a unor persoane, derulată în perioada 2022–2025, ce ar fi constat în formularea unor solicitări de obținere a unor fonduri prin programul „Start-up Nation”, de 2.400.000 de lei, folosind documente false.

Perchezițiile vizează domiciliile persoanelor fizice și sediile sociale ale societăților comerciale implicate, locuri unde au fost descoperite înscrisuri și mijloace materiale de probă relevante cauzei, acestea urmând a fi ridicate pentru completarea probatoriului.

De asemenea, în cadrul acțiunii vor fi audiate opt persoane.