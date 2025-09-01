Peste 1.100 de blocuri din Sectorul 4 rămân fără apă caldă până vineri

Cea mai mare intervenție vizează zona intersecției străzii Turnu Măgurele cu Bulevardul Metalurgiei, unde vor fi afectate 882 de blocuri până vineri, ora 23:00.

De asemenea, lucrările se vor desfășura și în zonele străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești (129 blocuri), pe strada Târnava Mică (3 blocuri) și pe strada Sg. Nițu Vasile (95 blocuri).

Motivul intervenției îl constituie vechimea conductelor, unele dintre ele fiind în funcțiune din 1987 și având aproape 40 de ani de exploatare.

Compania precizează că durata lucrărilor depinde de starea de degradare a conductelor, care va fi cunoscută abia după decopertarea galeriilor.

Locuitorii afectați pot obține informații la numerele de telefon 031.9442 și 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.