Prima pagină » Social » Peste 2,8 milioane de pensionari vor primi ajutoare de până la 1.000 de lei. Manole: „Termenul de vulnerabil a afectat demnitatea acestor oameni"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat joi, după ședința de Guvern, adoptarea unui proiect de ordonanță de urgență privind „pachetul de solidaritate”, care prevede acordarea de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici.
Alexandra-Valentina Dumitru
02 apr. 2026, 13:42, Social

Potrivit ministrului, ajutoarele vor fi acordate în două tranșe, în lunile mai și decembrie, pentru peste 2,8 milioane de pensionari.

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin total de 1.000 de lei, în două tranșe egale.

Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, câte 400 de lei în fiecare tranșă, iar pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei, tot în două tranșe egale.

„Este vorba despre peste 2,8 milioane de pensionari, adică un număr foarte mare de cetățeni, oameni cu pensii mici nu pentru că nu ar fi muncit și cotizat, ci pentru că au ieșit la pensie după perioade în care salariile în România erau foarte mici. Și acest lucru mi se pare important de subliniat, pentru că, de multe ori, termenul de vulnerabil, cu care au fost catalogați, a afectat, aș spune, demnitatea acestor oameni care, încă o dată, au muncit și au cotizat în România”, a spus Manole.

