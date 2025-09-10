Piața imobiliară este în scădere. București și Ilfov sunt, în continuare, în topul tranzacțiilor

În luna august 2025, au fost tranzacționate 53.433 de imobile la nivel național, în scădere semnificativă față de luna precedentă, dar cu o ușoară creștere comparativ cu august 2024, anunță miercuri Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

În luna august 2025, piața imobiliară din România a înregistrat 53.433 de tranzacții, potrivit datelor publicate de ANCPI.

Județele cu cele mai puține tranzacții

Cifra este cu 12.580 mai mică decât în iulie, dar cu 2.366 mai mare față de aceeași perioadă din 2024.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost consemnate în București (10.237), Ilfov (3.246) și Brașov (2.704).

La polul opus, județele cu cele mai puține tranzacții au fost Teleorman (30), Covasna (294) și Sălaj (353).

Analiza reședințelor de județ arată că Brașovul conduce clasamentul, cu 1.294 de vânzări, urmat de Iași (960) și Cluj-Napoca (849).

Cele mai reduse valori au fost înregistrate în Alexandria (7), Slatina (48) și Giurgiu (55).

Aproape două mii de ipoteci în plus, operate anul acesta față de anul trecut

În ceea ce privește ipotecile, la nivel național au fost încheiate 30.367 de astfel de operațiuni, cu 1.780 mai multe decât în august 2024.

Capitala rămâne în frunte și la acest capitol, cu 5.769 de ipoteci, urmată de Ilfov (2.598) și Constanța (2.439).

Cele mai puține s-au consemnat în Sălaj (56), Harghita (98) și Caraș-Severin (107).

Pe segmentul terenurilor agricole, cele mai active județe în luna august au fost Dolj (614 tranzacții), Arad (587) și Buzău (452).