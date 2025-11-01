Plimbările în oraș pot fi la fel de benefice pentru sănătate mintală ca cele în natură

„Priviți verdeața. Majoritatea orașelor au verdeață. Indiferent unde vă aflați, puteți găsi un copac frumos”, a declarat Whitney Fleming, cercetător în psihologia mediului la Universitatea Bangor din Țara Galilor.

Studiile lui Fleming au descoperit că persoanele care acordă atenție plantelor în timp ce merg pe jos erau semnificativ mai puțin anxioase decât cele care se concentrau pe elementele create de om. Primul grup a raportat, de asemenea, emoții mai pozitive, conform ABC.

Cesar San Juan Guillen, profesor de psihologie socială la Universitatea din Țara Bascilor din Spania, contestă convingerea că orașele sunt inerent stresante. Cercetările sale comparative arată rezultate surprinzătoare.

În studiul său, ambele grupuri – cei care au petrecut timp într-un parc urban verde și cei care au mers într-o piață aglomerată cu biserică istorică și baruri – au prezentat îmbunătățirea performanței cognitive și a atenției și mai puține emoții negative (anxietate, ostilitate, oboseală).

Petrecerea timpului în zone urbane istorice, plimbările în cimitire și admirarea panoramelor provoacă „un fel de fascinație blândă”, explică San Juan Guillen. Acest tip de atenție involuntară poate fi mai eficientă în recuperarea atenției epuizate prin muncă sau studiu.

Tristan Cleveland, consultant în urbanism, sugerează „testul primului sărut” pentru a identifica locurile potrivite: dacă este un loc în care ați putea duce pe cineva la o întâlnire, probabil îndeplinește condițiile pentru o plimbare benefică.

„Nu este vorba că verde este bun și gri este teribil”, a spus Abbs-Streets. „Adevărul este că verde și gri sunt pur și simplu foarte diferite. Uneori, diferența este bună”.

Indiferent de mediu, mersul pe jos – considerat un exercițiu moderat – reduce riscul de boli de inimă, hipertensiune arterială, demență, depresie și multe tipuri de cancer.

Cercetătorii subliniază că, în timp ce oamenii au o tendință înnăscută de a iubi natura, prezența elementelor naturale în orașe este esențială, permițând beneficii pentru sănătatea mintală chiar și în mediul urban.