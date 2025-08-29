Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal

Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, comisarul șef Remus-Mugurel Florea, care s-a ocupat de cazul din Otopeni, unde un bărbat și-a ucis un copil și a amenințat că se va arunca cu cel de-al doilea de la balcon, a oferit detalii despre evoluția anchetei și starea copilului salvat.

Întrebat despre desfășurarea operațiunii de salvare, comisarul șef Florea a explicat: „Dimineața am început negocierile, astăzi dimineață, deci nu de aseară.

Negocierile le-au purtat colegii mei, negociatori, pentru a evita autovătămarea acestei persoane. Dar în final am intrat în forță, într-adevăr”.

Negocierile au fost prudente, pentru siguranța copilului de un an, rămas în viață

Întrebat despre amenințările făcute de suspect, comisarul șef Florea a răspuns că „inițial a afirmat că dacă vom intra se va arunca și, probabil, inevitabil, și împreună cu copilul.

Dar intervenția noastră a dus ca la scurt timp el să ne prădea copilul în siguranță”.

În privința stării copilului salvat, agentul a confirmat că „acesta a fost și controlat de către o echipă medicală și în acest moment nu sunt probleme, copilul este în siguranță, împreună cu mama”.

„După necropsie, am avut certitudinea că este vorba despre un omor”

Referitor la cronologia cazului, comisarul a explicat că „sâmbătă dimineața am fost sesizați, am tratat ca și moarte suspectă, pentru că astea au fost indiciile inițiale.

După necropsia de luni și după verificările care le-am efectuat, aseară, astă noapte, am avut certitudinea că este vorba despre un omor”.

„Mama nu este sub urmărire penală”

Întrebat despre situația juridică a mamei, Florea a declarat categoric că, „la acest moment, nu este pusă sub urmărire penală.

Ancheta va stabili ulterior toată vinovăția fiecărei persoane și gradul de vinovăție”.

În privința mandatului obținut, comisarul a precizat că există mandat de percheziție la acest moment.

Informații de context

Bărbatul din Otopeni și-a ucis un copil și a amenințat că se aruncă de la balconul apartamentului cu al doilea copil. Anchetatorii au descoperit că un băiat a murit pe 23 august, după ce inițial tatăl vitreg susținea că ar fi avut vărsături.

Necropsia a arătat însă că decesul a fost cauzat de lovituri puternice la abdomen.

Mama copilului a mărturisit ulterior că micuțul a fost ucis în bătaie, ascunzând adevărul de frică față de partener.