Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal

Adjunctul șefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, comisarul șef Remus-Mugurel Florea, care s-a ocupat de cazul din Otopeni, unde un bărbat și-a ucis un copil și a amenințat că se va arunca cu cel de-al doilea de la balcon, a oferit detalii despre evoluția anchetei și starea copilului salvat.
Întrebat despre desfășurarea operațiunii de salvare, comisarul șef Florea a explicat: „Dimineața am început negocierile, astăzi dimineață, deci nu de aseară.
Negocierile le-au purtat colegii mei, negociatori, pentru a evita autovătămarea acestei persoane. Dar în final am intrat în forță, într-adevăr”.
Întrebat despre amenințările făcute de suspect, comisarul șef Florea a răspuns că „inițial a afirmat că dacă vom intra se va arunca și, probabil, inevitabil, și împreună cu copilul.
Dar intervenția noastră a dus ca la scurt timp el să ne prădea copilul în siguranță”.
În privința stării copilului salvat, agentul a confirmat că „acesta a fost și controlat de către o echipă medicală și în acest moment nu sunt probleme, copilul este în siguranță, împreună cu mama”.
Referitor la cronologia cazului, comisarul a explicat că „sâmbătă dimineața am fost sesizați, am tratat ca și moarte suspectă, pentru că astea au fost indiciile inițiale.
După necropsia de luni și după verificările care le-am efectuat, aseară, astă noapte, am avut certitudinea că este vorba despre un omor”.
Întrebat despre situația juridică a mamei, Florea a declarat categoric că, „la acest moment, nu este pusă sub urmărire penală.
Ancheta va stabili ulterior toată vinovăția fiecărei persoane și gradul de vinovăție”.
În privința mandatului obținut, comisarul a precizat că există mandat de percheziție la acest moment.
Bărbatul din Otopeni și-a ucis un copil și a amenințat că se aruncă de la balconul apartamentului cu al doilea copil. Anchetatorii au descoperit că un băiat a murit pe 23 august, după ce inițial tatăl vitreg susținea că ar fi avut vărsături.
Necropsia a arătat însă că decesul a fost cauzat de lovituri puternice la abdomen.
Mama copilului a mărturisit ulterior că micuțul a fost ucis în bătaie, ascunzând adevărul de frică față de partener.