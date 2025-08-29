Poliția a intrat peste criminalul din Otopeni ce era baricadat de peste 12 ore | Primele declarații despre negocieri și intervenția trupelor speciale

UPDATE #7 21:35 Comisarul șef Remus Mugurel Florea, care s-a ocupat de cazul din Otopeni unde un bărbat și-a ucis un copil și a amenințat că se va arunca cu cel de-al doilea de la balcon, a oferit detalii despre evoluția anchetei și starea copilului salvat.

Întrebat despre desfășurarea operațiunii de salvare, comisarul șef a explicat că „dimineața am început negocierile, astăzi dimineață, deci nu de aseară. Negocierile le-au purtat colegii mei, negociatori, pentru a evita autovătămarea acestei persoane. Dar în final am intrat în forță, într-adevăr”.

Întrebat despre amenințările făcute de suspect, Florea a răspuns că „inițial a afirmat că dacă vom intra se va arunca și probabil, inevitabil și împreună copilul. Dar intervenția noastră a dus ca la scurt timp el să ne predea copilul în siguranță”.

În privința stării copilului salvat, agentul a confirmat că „acesta a fost și controlat de către o echipă medicală și în acest moment nu sunt probleme, copilul este în siguranță împreună cu mama”.

UPDATE #6 20:45 După 12 ore de negocieri, trupele de intervenţie specială de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS) au coborât în rapel la principalul suspect de crimă din Otopeni.

Bărbatul, care şi-a ucis în bătaie fiul vitreg, a fost imobilizat.

UPDATE #5: Ora 18:45. Negocierile cu bărbatul continuă de peste 10 ore, însă polițiștii nu l-au convins nici până la această oră să elibereze femeia.

Sora mamei celor doi copii a declarat reporterilor aflați la fața locului că bărbatul ar fi ținut cadavrul copilului ucis, în baie, timp de două zile. Se pare că femeia (mama celor doi copii n.r.) s-ar fi temut să își anunțe rudele cu privire la decesul acestuia. De asemenea, cumnata bărbatului a mai declarat că agresorul nu se află la prima abatere, concubina lui fiind terorizată de acesta de mai bine de un an.

Micu Silviu Cornel, nașul copilului, a povestit cu durere momentele dinaintea tragediei. Acesta spune că femeia i se confesase cu doar o zi înainte, mărturisindu-i că îi era teamă pentru viața ei și a copilului.

„Nașule, mi-e foarte frică, m-a amenințat cu cuțitul că mă omoară”, i-ar fi spus aceasta. Potrivit lui Silviu Cornel, femeia și copilul său au fost în repetate rânduri închiși în baie și bătuți cu cabluri, iar mama prezenta urme vizibile de lovituri pe corp.

„Nu se poate așa ceva. A bătut-o pe fina mea și inclusiv pe copil, l-a lovit cu cablul. Mi-a spus cu mâna pe inimă prin ce trecea. Îi era frică, am tras-o deoparte și mi-a spus totul. Eu vreau să se facă dreptate și să plătească pentru ce a făcut”, a declarat acesta.

Bărbatul mai spune că agresorul l-a amenințat personal, spunându-i că va veni cu „zece mașini” peste el. În încercarea de a preveni o tragedie, a apelat la poliția din Voluntari. „Au venit echipaje, au bătut la ușă, dar nu li s-a răspuns. El deja fusese informat că poliția este acolo și a refuzat să deschidă. Din păcate, nu s-a putut face nimic atunci”, a adăugat nașul.

UPDATE #4: Ora 16:30. Negocierile durează de aproape 8 ore fără ca polițiștii să-l poată convinge pe bărbatul din Otopeni să-și elibereze cumnata.

UPDATE #3: Surse din Poliție au declarat reporterului MEDIAFAX aflat la fața locului că au trecut aproape 5 ore de când se poartă negocierile, dar că ”sunt semne că, în curând, persoanele care se găsesc în casă vor fi eliberate întrucât bărbatul pare dispus să se predea”.

UPDATE #2: În jurul orei 13.15, polițiștii se află în continuare în negocieri cu ucigașul pentru ca acesta să-i elibereze pe cei aflați în apartamentul din Otopeni. Sursele noastre susțin că bărbatul și-a sechestrat cumnata, dar în casă s-ar putea găsi și alte persoane. Copilul luat și el ostatic dimineață a fost salvat, între timp, de către polițiști.



UPDATE #1: Cazul de la Otopeni capătă noi detalii oficiale. Potrivit IPJ Ilfov, pe 23 august a.c., în jurul orei 06:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin apel 112 că un copil de 2 ani și 8 luni a fost găsit decedat de mama sa într-o locuință din oraș.

Inițial, dosarul a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, însă în urma necropsiei și a cercetărilor, anchetatorii au descoperit indicii privind săvârșirea infracțiunii de omor. Persoana bănuită este concubinul mamei copilului, un bărbat de 28 de ani.

Sursele noastre declară că minorul de 1 an este copilul autorului însă bărbatul nu este și tatăl minorului de 3 ani.

Știrea inițială:

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat este bănuit că și-ar fi ucis vitregul copil, iar acum o ține ostatica pe cumnata sa.

Datele anchetei arată că, pe 23 august, copilul despre care tatăl vitreg susținea inițial că ar fi avut vărsături a murit. Necropsia efectuată zilele trecute a stabilit că băiatul a decedat în urma unor lovituri puternice la nivelul abdomenului.

Concubina bărbatului, mama celor doi copii, a recunoscut ulterior în fața anchetatorilor că micuțul a fost ucis în bătaie, mărturisind că a ascuns adevărul din teamă față de partenerul ei.

Astăzi, suspectul a luat al doilea copil și a amenințat că se va arunca împreună cu acesta de la balcon. La fața locului au intervenit negociatorii Poliției, iar copilul a fost extras. În aceste momente, bărbatul se află încă în apartament, unde o ține sechestrată pe una dintre rude, respectiv pe cumnata lui.

Situația este în desfășurare, iar forțele de ordine acționează la fața locului. Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial.