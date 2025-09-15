Polițiștii îl caută pe fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, implicat duminică într-un accident

„În urma activităților procedurale desfășurate de către polițiștii Birolui de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în cazul accidentului de circulație produs în data de 14 septembre 2025 în jurul ore 13.05 la intersecția dintre Bulevardul Primăveri și Bulevardul Mircea Eliade, a fost stabilită cu exactitate identitatea conducătorului de autovehicul care a părăsit locul accidentului. Colegii mei depun efortul pentru depistarea autorului”, anunță purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere, Claudiu Costea.

Potrivit unor surse MEDIAFAX, persoana căutată este Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu.

Un accident grav s-a produs duminică după-amiază la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii din București. Două autoturisme, un Mercedes și un Audi A6, au fost avariate serios, iar o femeie din Audi a fost transportată la spital.

O femeie din Audi a fost transportată la spital, iar șoferul din Mercedes a părăsit locul accidentului imediat după impact.