Președinta Colegiului Medicilor din România, atac la adresa DSP Iași: Sancțiunile nu rezolvă problema de fond

Șefa Colegiului Medicilor din România (CMR) a precizat că sancțiunile date de Direcția de Sănătate Publică Iași nu rezolvă problema de fond.

„În tragedia de la Iași eu nu înțeleg care a fost reacția DSP pe această problemă. Ca în multe alte situații am înțeles în primul rând că DSP a dat amenzi de x lei. Eu aș vrea să înțelegem cum s-a gestionat situația, ce trebuie făcut ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Sancțiunile de care am auzit ieri nu rezolvă de fapt problema de fond. Cum s-a gestionat local criza de la primul caz până la momentul actual. Au murit șase suflete. Lucrurile nu pot rămâne ca până acum”, a precizat președinta CMR într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook.

Anterior, reprezentanta CMR a precizat că organizația va susţine „orice efort de care este nevoie și (…) pentru o direcție comună, ce este obligatoriu de a se implementa în România pentru a controla eficient infecţiile asociate asistenţei medicale și a evita tragedii cum este cazul de la Iași!”

Colegiul Medicilor din România a mai precizat că infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă „un risc imens pentru pacienți, pentru medici și personalul medical”, dar și „o vulnerabilitate extremă” pentru sistemul medical din România.

„De ani de zile asistăm (…) la tragedii care ne cutremură pe moment dar unii parcă le uită și vedem peste un timp că iar suntem descoperiți pe subiectul infecțiilor asociate asistenței medicale”, a precizat președinta CMR.

Potrivit medicului, prevenția, curățenia, igiena, respectarea procedurilor, circuitele conforme, controlul și raportarea reprezintă măsurile eficiente de combatere a infecțiilor nosocomiale.