Prețul motorinei e la distanță de un ban de pragul critic de 10 lei/litru / Martie – luna scumpirilor în lanț

După șase zile consecutive de majorări, benzina standard a ajuns să coste 9,13 lei/litru, iar motorina – 9,83 lei/litru, pe fondul tensiunilor geopolitice, care au dus la creșteri zilnice ale cotațiilor petrolului.

În alte stații, prețul motorinei ajunge chiar și la 9,99 de lei/litru.

La începutul lunii martie, prețul benzinei standard se situa între 7,92 și 8,07 lei/litru, în timp ce prețul motorinei a crescut de la 8,24 la 8,37 de lei/litru.

Un plin de 500 de lei

În această perioadă, creșterile prețurilor au fost mai lente, însă, în câteva zile, au început să urce rapid.

Au fost anunțate scumpiri consecutine timp de șase zile, astfel că, la mijlocul lui martie, motorina a ajuns să sară de 9 lei.

Pe 12 martie, benzina costa aproximativ 8,25 – 8,50 de lei/litru, motorina-standard era de 8,70 – 8,90 de lei/litru, în timp ce motorina premium trecea de 9 lei.

Un plin de 50 de litri costă acum între 450 și 500 de lei.

Albania a trecut de 10 lei

Comparativ cu România, țările din vecinătate se situează între două extreme: în Bulgaria și Macedonia, de pildă, benzina e 6,6 lei/litru (Bulgaria) și 6,5 – 6,8 lei/itru (Macedonia).

În Serbia, benzina costă 8,5 – 9 lei, iar în Albania a trecut de pragul psihologic de 10 lei – 10,3 lei/litru.

În Grecia benzina costă 9 – 10 lei/litru.

Motorina costă 7,3 lei/litru în Bulgaria, 6,5 – 7 lei/litru în Macedonia, 7,5 – 8 lei/litru în Serbia.

În Slovenia costă 9 – 10 lei/litru, iar în Albania – 10,5 lei/litru.

Așadar, România se situează printre țările cu cele mai mari prețuri la carburanți, în timp ce Bulgaria și Macedonia de Nord au, încă, prețurile cele mai bune din regiune.

Potrivit estimărilor celor mai optimiste, motorina ar ajunge să coste 11,5 lei/litru până la sfârșitul primăverii, pe fondul cererii ridicate și al stocurilor reduse din Europa.

Analize mai pesimiste estimează că prețul motorinei va ajunge la 16,8 lei/litru, dacă petrolul ajunge la 150 de dolari/baril.