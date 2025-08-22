Primăria Sectorului 6 a inaugurat Baza Sportivă „Cristina Neagu”

Complexul se întinde pe o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați, fiind cea mai mare bază sportivă realizată în curtea unei școli din Capitală, scrie Primăria Sectorului 6.

Reabilitarea a fost realizată în trei luni, după ce timp de 16 ani baza a fost lăsată în „paragină”.

Complexul sportiv dispune de terenuri pentru fotbal, handbal, baschet, volei, tenis, badminton, mese de tenis de masă, zone pentru calisthenics, pistă de alergare, spațiu pentru sărituri în groapă cu nisip și un loc amenajat pentru șah.

Accesul publicului este gratuit.

La eveniment au fost prezenți sportivi consacrați, printre care handbalista Cristina Neagu, de patru ori desemnată cea mai bună jucătoare a lumii, care a declarat că este onorată ca baza să îi poarte numele. De asemenea, au participat fostul fotbalist Sorin Ghionea, jucătoarea de tenis Andreea Mitu și fostul baschetbalist Virgil Stănescu.

„Le mulțumesc colegilor de la ADPDU Sector 6 pentru munca depusă și vă așteptăm pe toți să facem sport împreună, în comunitate”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, la inaugurare.

„Este nemaipomenit ce s-a făcut. Susțin mișcarea, iar faptul că baza este pentru comunitate, cu acces gratuit, este excelent. Sunt onorată că îmi poartă numele”, a transmis handbalista Cristina Neagu.