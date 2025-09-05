Primul campus din România pentru persoane cu autism se deschide la Bolintin-Vale

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Claudiu Damian, a anunțat că infratructura obiectivului destinat incluziunii reale a persoanelor cu autism este aproape gata.
„Campusul Lumya prinde viață!
Primul centru multifuncțional din România dedicat adolescenților și adulților cu autism prinde contur la Bolintin-Vale. Infrastructura este aproape finalizată. Spații pentru terapie, viață independentă și locuire protejată în construcție. 21.500 mp dedicați incluziunii reale. Un pas imens pentru o societate mai empatică și mai pregătită să sprijine neurodiversitatea”, a scris pe Facebook, Claudiu Damian.
Campusul Lumya are ca obiectiv dezvoltarea unei comunități rezidențiale și de ateliere protejate unde adolescenții și adulții cu autism vor putea avea acces la terapii, controale medicale și tratament, bucurându-se în același timp, de socializare, relaționare și dezvoltarea abilităților necesare unei vieți independente.