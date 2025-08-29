Program pentru sănătatea copiilor. 1 000 de elevi bucureșteni vor avea acces gratuit la servicii de ortodonție, în cadrul unui proiect al primăriei Capitalei

1 000 de elevi cu domiciliul în București sau cu viză de flotant în București, obținută cu cel puțin șase luni înainte, vor avea acces la servicii de ortodonție gratuite, în perioada septembrie 2015 – decembrie 2026, în cadrul unui proiect demarat de Primăria Municipiului București, în colaborare cu Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, potrivit pmb.ro.

Sumele vor fi decontate din bugetul primăriei București către unitățile specializate în servicii de ortodonție, afilitate proiectului. ASSMB va fi responsabil cu elaborarea regulamentului pentru implementarea proiectului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

În anul 2025, 200 de elevi vor beneficia de aceste servicii, iar până în 2026, 800.

Ce servicii decontează primăria

Sprijinul financiar acordat fiecărui beneficiar este de 5.000 de lei – câte 2 500 de lei pentru fiecare arcadă.

Proiectul se dorește a fi un sprijin financiar pentru tratamente ortodontice pentru copiii cu vârste între 12 și 17 ani.

În serviciile decontate de primărie sunt incluse următoarele: consultație inițială de specialitate, plan de tratament personalizat, aparat metalic fix, control ortodonție.

Obiectivul proiectului îl reprezintă prevenirea afecțiunilor dentare pentru menținerea unui organism sănătos printr-o soluție de tratament minim invazivă care corectează probleme dentare deseori ireversibile, dar care pot fi tratate ortodontic cu rezultate spectaculoase prin aplicarea de aparate ortodontice mobile, elevilor din Municipiul Bucureşti, cu vârste între 7 și 16 ani.

Ideea proiectului este că o bună sănătate oro-maxilo-facială influențează sănătatea generală a organismului, a bunăstării și calității vieții indivizilor, dar și asupra sistemelor de sănătate prin costurile ridicate asociate.

Lipsa de aliniere a dinților, malocluziile, rotațiile detare, incongruența celor două arcade dentare sunt principalele probleme în sănătatea orală.

Inițiatoarea proiectului este Ancuța Comănici, din grupul PSD.