Proteste în sute de spitale din România. Cadrele medicale amenință cu greva generală dacă legea salarizării nu va fi modificată. Anunțul federației SANITAS

UPDATE 10:50 Protestul s-a încheiat

Protestatarii au cântat imnul României în timpul grevei de avertisment. La scurt timp după acest moment, protestul s-a încheiat.

UPDATE 10:31 Florin Manole: Sindicaliștii au dreptate să fie nemulțumiți de legea salarizării

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a declarat la RFI că șansele ca partidele din fosta coaliție de guvernare să ajungă la un acord privind noua lege a salarizării depind de forma finală a proiectului.

Deputatul PSD susține că un consens poate fi obținut doar dacă legea va răspunde problemelor semnalate. „Dacă vom reuși împreună să facem o lege bună, șansele sunt foarte mari. Dacă legea va fi proastă și nu va putea fi îmbunătățită, nu vom găsi consens, atunci cred că nimeni nu-și dorește o lege care nu e bună”, a spus Florin Manole.

Manole: Nemulțumirile sindicatelor trebuie ascultate

Florin Manole a anunțat la RFI că revendicările sindicaliștilor trebuie analizate cu atenție și integrate în proiect, acolo unde bugetul permite acest lucru.

„Trebuie discutat cu protestatarii, trebuie luate opiniile lor, observațiile lor și trebuie integrat totul, în măsura în care putem să susținem de la buget toate aceste eventuale amendamente, pentru că există un lucru pe care trebuie să-l avem cu toții în vedere și anume anvelopa bugetară raportat la ceea ce și-a asumat România în legătură cu reducerea deficitului, un anumit cuantum al cheltuielilor cu salarizarea, cu pensiile și așa mai departe”, a explicat deputatul.

Social-democratul spune că înțelege nemulțumirile angajaților din sănătate.

„Da, au dreptate să fie nemulțumiți, au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar încă o dată, e normal ca proiecte de lege, pe parcursul facerii lor să sufere modificări, modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor. Problema nu este dacă un proiect apare într-o formă, poate, imperfectă. Problema este doar atunci când după consultări, după sugestii, după amendamente, neintegrându-se aceste observații, proiectul nu se îmbunătățește”, a spus Manole.

Întrebat de ce legea salarizării nu a fost adoptată până acum, deși este un jalon asumat prin PNRR de mai mulți ani, deputatul PSD a explicat că o parte importantă a proiectului a fost finalizată încă din 2024.

„Din 2024, ierarhizarea funcțiilor este o parte finalizată din proiect, o parte finalizată de echipa Ministerului Muncii, cu echipa Băncii Mondiale, într-o amplă consultare cu multe sindicate și ierarhizarea din 2024, care ține cont pe verticală și pe orizontală de cum trebuie să arate aceste sisteme, pentru că da, o dată, există o ierarhie, dar în același timp există și o corelare între diferite familii ocupaționale, o corelare pe verticală, asta s-a făcut deja din 2024, la un nivel satisfăcător și foarte mare parte din grilele pe care le vedem astăzi, nu coeficienții aferenți fiecărei funcții, dar aranjarea grilelor s-a făcut din 2024. Au fost apoi diferite variante ale proiectului, domnul Pîslaru are în minister rămas de când am fost și eu și doamna Oprescu și variante de 30 de miliarde, dar nu ni le permitem, are și variante de opt și variante de 24, însă ceea ce este cel mai important de spus este că avem un calendar pe care într-o notă de Guvern l-am aprobat împreună, atunci domnul Pîslaru era la MIPE, eu eram la Ministerul Muncii, eram încă în Guvern, calendarul acela din păcate nu a fost respectat, dar încă timpul nu este pierdut și noi, PSD, avem deschiderea, de asta am și făcut 20 de ore de discuții în Parlament, sâmbătă și duminică, acum două zile”, a declarat Manole.

UPDATE 10:17 Medicul chirurg, Constantin Popescu: „Nu cerșim bani, nu cerșim atenție. Cerem niște drepturi salariale”

În timpul desfășurării grevei de avertisment, ce are loc luni dimineață până la ora 11:00, medicul chirurg Constantin Popescu a declarat că „am ieșit în stradă, facem doar grevă de avertisment. Nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă care sunt în spitalele de stat. Vrem deblocarea posturilor, iar sporurile care sunt pentru gărzile, sâmbătă, duminica, sărbători legale, să fie recunoscute și să fie remunerate corespunzător. Vrem ca guvernanții să sprijine sistemul sanitar de stat.”.

Acesta a mai declarat că „dacă nu vom fi ascultați, o să mergem la grevă generală”.

„Sunt posturi libere care așteptăm să fie deblocate. Este mare nevoie de infirmiere, de asistente medicale. Este nevoie stringentă de asemenea cadre medicale pe care nu le avem. Într-un spital de urgență cum este Floreasca, procentul este foarte mic Într-un spital de urgență cum este Floreasca, toți suntem o familie și toți facem niște eforturi de dimineață până seara și de seara până dimineața. Este foarte greu să numeri doar 10% în personal care fac eforturi deosebite. Toți facem eforturi deosebite, de jos de la infirmieră până la manager. Aceste spitale strategice de stat trebuie considerate cu adevărat strategice și remunerate corespunzător. Primim transferuri din toată țara oricând, la orice oră. La noi fiecare minut, fiecare moment contează și salvăm o viață.”, a mai spus acesta.

UPDATE Protestele continuă și în această săptămână

Cadrele medicale din sute de spitale din București și din întreaga țară au intrat luni dimineață în grevă de avertisment, din cauza nemulțumirilor privind prevederile noii legi a salarizării și din cauza blocării posturilor din sistemul sanitar.

Sindicatele avertizează că, dacă autoritățile nu vor răspunde solicitărilor lor, vor declanșa greva generală începând cu data de 28 iulie.

Protestele se vor desfășura între orele 09:00 și 11:00. La Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, zeci de medici, asistenți medicali, infirmieri și brancardieri și-au întrerupt temporar activitatea pentru a participa la acțiunea de protest. Aceștia au afișat bannere cu mesaje precum „Stop umilirii cadrelor medicale” și „Faceți din sănătate o prioritate”.

Pe durata grevei de avertisment, activitatea medicală a fost asigurată de aproximativ o treime dintre angajați, iar urgențele au fost tratate fără restricții, potrivit organizatorilor.

Legea salarizării, principalul motiv al protestelor

Nemulțumirile sindicaliștilor sunt legate în principal de noul proiect al legii salarizării din sistemul bugetar. Reprezentanții angajaților susțin că, deși documentul a fost modificat în urma negocierilor purtate chiar și în weekend, forma actuală introduce reguli nefavorabile pentru acordarea sporurilor.

Potrivit liderilor sindicali, sporurile nu vor mai fi acordate exclusiv în funcție de condițiile de muncă, ci vor fi împărțite pe trei categorii. Sporurile din primul nivel ar putea fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele din nivelurile doi și trei pentru maximum 20% dintre salariați.

Sindicaliștii spun că acest sistem va menține diferențele de venit dintre angajați și nu va rezolva problemele legate de echitatea salarială din sistemul sanitar.

Se cer noi negocieri

Reprezentanții organizațiilor sindicale au anunțat că vor transmite în cursul zilei propunerile lor către partidele politice.

Aceștia așteaptă întâlnirea programată marți cu reprezentanții formațiunilor politice și speră să fie primiți și la Administrația Prezidențială, după solicitarea transmisă pentru organizarea unor discuții la Palatul Cotroceni.

Federația SANITAS, cea mai mare organizație sindicală din sănătate, a anunțat deja că va declanșa greva generală începând cu 28 iulie dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate în urma negocierilor cu autoritățile.

UPDATE

Potrivit Cristinei Rădulescu, reprezentanta SANITAS Constanța, „gradul de nemulțumire al angajaților din Sănătate și Asistență Socială este uriaș. (…) problema este acest deficit de personal, pentru că angajații, practic, muncesc până la epuizare, lucrând ore suplimentare pentru a asigura continuitatea, nu-și mai au concedirile de odihnă, iar acum sunt, practic, răspătiți cu acest proiect al legislației, care le diminează veniturile. Vreau să vă mai dau și eu un exemplu din acest nou proiect al legislarizării”.

„Foarte multe secții rămân fără sporuri. Secții foarte grele, precum gastroenterologie, medicină internă, nefrologie, urologie. Atunci când se scoteau posturi la concurs, la stal Județean Constanța, când s-au scos posturi pentru aceste secții, nu am avut candidați. De ce? Pentru că aceste secții oricum au în actuala lege un scor foarte mic, între 12 și 15%”, a spus Rădulescu.

Reprezentanta SANITAS Constanța a mai precizat că susținerea pentru proteste este ridicată în județ.

„În județul Constanța, peste 75% dintre membrii de sindicat din unitățile sanitare au semnat pentru aderarea la grevă. Alături de ei au semnat și foarte mulți angajați care nu sunt membrii ei de sindicaturi sau sunt membrii altor sindicate. Și important de menționat este că au fost inclusiv pacienți care ne-au spus că ne susțin și ne-au întrebat dacă pot să semneze și ei”.

„Sunt specializări în care sporurile nu depășesc 15% și pot să rămână fără sporuri”, a mai spus aceasta.

S-au strâns 48.700 semnături pentru grevă în toată țara.

UPDATE

Președintele SANITAS Olt, Roxana Dumitrescu, a declarat că protestele sunt îndreptate în principal către parlamentarii care urmează să dezbată și să voteze pachetul de legi asociat reformelor asumate prin PNRR.

„Nu am așteptări de la Guvernul actual, interimar, demis, cum să îl numim, dar a aduce într-o asemenea extremă lipsa dialogului social cu partenerii sociali mă duce la gândul că nici nu mai știu ce să-i spun copilului meu dacă în România mai este democrație sau nu. Este incredibil să ajungi să pui în pericol viața socială a 1,3 milioane de bugetari fără să te consulți cu partenerii sociali. Noi suntem profesioniști. Noi am fi putut să ajutăm la construirea acestei legi, pentru că am avut un draft paralel”, a spus Dumitrescu.

Liderul sindical a susținut că resursa umană este cea mai mare problemă . Potrivit acesteia, sistemul medical românesc are nevoie de aproximativ 30.000 de angajați pentru a acoperi deficitul actual de personal.

„Nu există nicio țară din Uniunea Europeană care să-și plătească personalul medicosanitar în zilele de sărbători legale sau în weekenduri cu un spor mai mic de 100%. Actualul guvern interimar și, în speță, Ministerul Muncii, (…) încearcă să introducă prin noul proiect al legii salarizării un spor de 10%. Avem țări precum Spania, Belgia sau Olanda care își plătesc personalul medicosanitar în zilele de sărbătoare legală cu un spor de până la 250%. Guvernanții (…) n zilele de sărbători legale stau acasă, împreună cu familia, împreună cu copiii, dar personalul medicosanitar merge la serviciu”, a declarat președintele SANITAS Olt.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Președintele SANITAS, Iulian Pope, a declarat că protestul nu este îndreptat împotriva spitalelor sau a pacienților, ci împotriva politicilor economice și sociale promovate de Guvern.

„Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor, ci este împotriva politicilor guvernamentale. E adevărat că în spațiu public s-a vorbit cel mai mult despre noua lege, despre proiectul legii salarizării unitare, dar aceasta, să știți că nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani, de câțiva ani avem posturile blocate și suntem aproape în grevă”, a afirmat liderul sindical.

Motivele grevei

Acesta susține că angajații din sănătate au fost afectați în ultimii ani de diminuarea unor beneficii și de lipsa personalului, situație care a dus la suprasolicitarea celor rămași în sistem.

„De la medici până la infirmieri, îngrijitoare, (…) toți sunt epuizați fizic și psihic. (…) În ultimul timp, colegilor mei din sănătate li s-a interzis, li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță, o serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate”, a spus Pope.

Sindicaliștii critică și proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care afirmă că ar putea aduce pierderi de venituri pentru o mare parte dintre angajații din sistemul sanitar.

„Dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.Să știți că sub acele sume compensatorii, așa cum a fost prezentată în spațiu public, de fapt sunt pierderi de salariu. ”.

„Vor avea de suferit și pacienții cronici”

Liderul sindical a precizat că pacienții care au nevoie de îngrijiri urgente nu vor fi afectați de proteste, însă a admis că activitatea medicală va fi redusă.

„Da, vor avea de suferit pacienții cronici, din păcate. Se vor asigura cu urgențele, așa cum am spus. Și așa cum prevede lumea, legea și așa ne dorim și noi. Viața nimănui nu va fi pusă în pericol. Rugăm pacienții să fie alături de noi, pentru că, repede, este vorba despre sistem”, a afirmat Pope.

Potrivit acestuia, SANITAS a notificat 523 de unități sanitare. Serviciile de ambulanță nu pot participa la grevă deoarece legea le interzice acest lucru, iar în alte câteva zeci de unități nu există sindicat.

„Și de asemenea să atrag atenția Parlamentului României că stă aleși acolo de oameni, să voteze legi pentru oameni, nu pentru jaloane. Nu pentru cifre, nu pentru deficit, nu pentru asta stă aleși acolo”. Federația SANITAS cere „partidelor parlamentare și le cerem să nu voteze legea salarizării unitare în forma actuală”.

Greva de avertisment va avea loc pe 20 iulie, între orele 09:00 și 11:00, iar greva generală este programată să înceapă pe 28 iulie. În perioada protestelor vor fi menținute serviciile medicale obligatorii prevăzute de lege, inclusiv asistența pentru urgențe.