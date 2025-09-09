Raport OCDE: Cum sunt salariile cadrelor didactice din România față de cele din alte țări membre ale organizației

În capitolul dedicat României, raportul OCDE a ajuns la concluzia că în România, salariile cadrelor didactice de la ciclul primar sunt cu 14% mai mari decât cele ale lucrătorilor cu studii superioare care lucrează cu normă întreagă pe tot parcursul anului, în timp ce media în țările OCDE este cu 17% mai mică.

Cu toate acestea, creșterea salariilor cadrelor didactice poate fi dificilă din punct de vedere financiar, deoarece costurile cu personalul reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor pentru educație, menționează raportul.

În plus, raportul OCDE mai precizează faptul că în momentul în care profesorii participă la activități școlare sau de management, pe lângă îndatoririle didactice, sunt recompensați financiar suplimentar în majoritatea țărilor și economiilor pentru care există informații disponibile. În România, situația este ușor diferită, în sensul că „profesorilor li se poate acorda o compensație suplimentară pentru predarea mai multor ore decât este necesar, pentru participarea la programe de mentorat pentru profesorii noi sau pentru îndeplinirea unor sarcini speciale suplimentare”.

Totodată, și vacanțele școlare sunt mai lungi decât cele din celelalte țări membre ale OCDE. În România, vacanțele durează, combinat, 16,6 săptămâni pe an, în timp ce în țările membre ale OCDE, vacanța este de 13,5 săptămâni.