Resturi ale unei drone, găsite la 500 de metri de un restaurant din Tuzla

Prezența unor fragmente ce par de la o dronă a fost semnalată prin apel la 112 vineri după-amiaza.

La fața locului s-au deplasat pompieri, polițiști și specialiști din alte instituții ale statului, care asigură zona și au început cercetările.

Potrivit Prefecturii Constanța, dispozitivul a fost realizat începând cu ora 17.25 pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică.

Conform primelor informații ar fi vorba de o aripă de dronă găsită între localitățile Costinești și Tuzla, la 500 de metri de un restaurant.