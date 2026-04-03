Resturi ale unei drone, găsite la 500 de metri de un restaurant din Tuzla

Resturi ale unei drone au fost găsite vineri după-amiaza la 500 de metri de un restaurant din Tuzla, județul Constanța. Autoritățile sunt la fața locului.
Cosmin Pirv
03 apr. 2026, 20:11, Social

Prezența unor fragmente ce par de la o dronă a fost semnalată prin apel la 112 vineri după-amiaza.

La fața locului s-au deplasat pompieri, polițiști și specialiști din alte instituții ale statului, care asigură zona și au început cercetările.

Potrivit Prefecturii Constanța, dispozitivul a fost realizat începând cu ora 17.25 pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică.

Conform primelor informații ar fi vorba de o aripă de dronă găsită între localitățile Costinești și Tuzla, la 500 de metri de un restaurant.

