România primeşte 11,5 milioane euro pentru fermieri în cadrul pachetului de sprijin de urgenţă al UE

„Am cerut acest sprijin în cadrul Consiliului de miniştri AgriFish încă din iunie, pentru că este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă. În urma solicitării făcută de România, Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgenţă de 49,8 milioane de euro pentru şase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia şi România”, potrivit ministrului.

Fermierii vor primi 11,5 milioane euro, reprezentând a doua cea mai mare alocare din acest pachet.

„Colegii din Ministerul Agriculturii deja lucrează la măsurile şi criteriile de acordare a sprijinului, astfel încât plăţile către fermieri să fie făcute cât mai repede”, încheie Barbu.