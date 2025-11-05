Prima pagină » Social » Scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu din Capitală. Pompierii intervin

Sunt scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu din Bucureşti. Pompierii au izolat zona.
Andreea Tobias
05 nov. 2025, 22:45, Social

UPDATE

Defecțiunea a fost remediată. Au fost făcute mai multe măsurători succesive, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, transmite ISU București – Ilfov.

Știrea inițială

ISU intervine pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu.

A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran.

Au fost făcute verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, astfel că nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat preventiv un perimetru de siguranţă de 100m.

Acum, un echipaj din cadrul companiei de gaze acţionează pentru remedierea defecţiunii.