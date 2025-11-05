Scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu din Capitală. Pompierii intervin

UPDATE

Defecțiunea a fost remediată. Au fost făcute mai multe măsurători succesive, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, transmite ISU București – Ilfov.

Știrea inițială

ISU intervine pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu.

A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran.

Au fost făcute verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, astfel că nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat preventiv un perimetru de siguranţă de 100m.

Acum, un echipaj din cadrul companiei de gaze acţionează pentru remedierea defecţiunii.