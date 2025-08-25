Prima pagină » Social » „Scorpionii Roșii” din Craiova, dislocați în Irak pentru o misiune NATO de instruire

„Scorpionii Roșii” din Craiova, dislocați în Irak pentru o misiune NATO de instruire

Militarii Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, cunoscuți ca „Scorpionii Roșii”, au fost dislocați în Irak, unde participă la misiunea NATO de instruire, preluând atribuțiile anterior îndeplinite de forțele franceze.
25 aug. 2025, 16:48, Social

Detașamentul de Protecția Forței generat de Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din Craiova a fost dislocat în luna iulie în Teatrul de Operații din Irak. Sub egida NATO, militarii români participă la misiunea de instruire NATO Mission Irak, în cadrul căreia au preluat responsabilitățile executate anterior de partenerii francezi.

Misiunile „Scorpionilor Roșii” includ exerciții complexe de instruire, de la reacții la incidente și situații de criză, până la evacuarea medicală, toate fiind menite să testeze capacitatea de reacție rapidă și coordonarea între structurile de comandă și unitățile de execuție.

Militarii români continuă astfel tradiția de participare la misiuni internaționale, consolidând cooperarea cu aliații din NATO și contribuind la stabilitatea și securitatea regională.