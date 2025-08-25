„Scorpionii Roșii” din Craiova, dislocați în Irak pentru o misiune NATO de instruire

Detașamentul de Protecția Forței generat de Batalionul 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din Craiova a fost dislocat în luna iulie în Teatrul de Operații din Irak. Sub egida NATO, militarii români participă la misiunea de instruire NATO Mission Irak, în cadrul căreia au preluat responsabilitățile executate anterior de partenerii francezi.

Misiunile „Scorpionilor Roșii” includ exerciții complexe de instruire, de la reacții la incidente și situații de criză, până la evacuarea medicală, toate fiind menite să testeze capacitatea de reacție rapidă și coordonarea între structurile de comandă și unitățile de execuție.

Militarii români continuă astfel tradiția de participare la misiuni internaționale, consolidând cooperarea cu aliații din NATO și contribuind la stabilitatea și securitatea regională.