Şedinţă de urgenţă la ISU Olt din cauza codului roşu de precipitaţii

„Având în vedere avertizările cod roşu de precipitaţii abundente şi creşteri de debite şi niveluri, începând cu ora 18.00, la sediul ISU Olt, îşi desfăşoară activitatea Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Olt, din care fac parte reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, Inspectoratului de Poliţie Olt, Inspectoratului de Jandarmi Olt Olt, Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemului Hidrotehnic Independent Olt, Distribuţie Energie Oltenia şi Uzina Hidroelectrica Slatina”, anunţă ISU Olt.

Situaţia este monitorizată permanent, iar trei echipe ale ISU Olt se află în teren, în localităţile Priseaca, Teslui şi Iancu Jianu, alături de autorităţile locale. În sprijin, forţele şi mijloacele ISU Sibiu şi ISU Braşov au fost direcţionate către Detaşamentele Slatina şi Caracal şi sunt pregătite să intervină dacă situaţia o va impune.

Până în prezent, nu au fost raportate evenimente care să necesite intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste sau voluntare. Autorităţile recomandă populaţiei să rămână vigilentă şi să respecte recomandările în caz de situaţii de risc.