Sentimentele contradictorii din sufletul unui profesor care este și părinte, înainte de începerea anului școlar: a merge în curtea școlii sau a merge la protest?

Anul școlar se apropie, iar în rândul profesorilor stăruie sentimentul de frustrare față de măsurile privind Educație luate de Cabinetul Bolojan. Profesorii, tradițional, cea mai ostracizată categorie profesională cu pregătire superioară, sunt mai deciși ca niciodată să-și continue protestele.

Astăzi, 26 august 2025, sindicatele din Educație au cerut iar demisia ministrului Daniel David, într-o nouă zi de pichetări.

Cum 8 septembrie, ziua de deschidere a anului școlar, este foarte aproape, profesorii spun că vor boicota ceremoniile de deschidere și că vor fi la protest, nu în curțile școlilor.

„Conflictul este, evident, între statutul de părinte și cel de profesor”

Serinella Zara este profesoară de limba și literatură română la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași.

Ea a afirmat pentru Ziarul de Iasi că este scindată între două mari sentimente ale acestui protest în care mulți dintre cei ce pichetează Ministerul Educației sunt și părinți.

Conflictul este, evident, între statutul de părinte și cel de profesor: părintele vrea începerea normală a anului școlar, cu flori și bucuria regăsirii, însă profesorul își dorește să găsească înțelegere în fața unor autorități surde cu care s-a luptat toată vara.

„Cum ar fi să se ducă la școală cu un buchet de flori și să se întoarcă cu el ofilit acasă?”

„Noi suntem pregătiți să începem pe 8 septembrie. Nu știu în ce măsură profesorii se vor ralia unei greve, pentru că majoritatea sunt și părinți sau au de gând să devină.

E foarte greu să te scindezi și să devii numai profesor sau numai părinte.

În cazul meu, pe de o parte, toată încălcarea aceasta a drepturilor și toată situația de peste vară mă face să spun că voi participa la grevă. Pe de altă parte, am doi copii.

Cum ar fi să se ducă la școală cu un buchet de flori și să se întoarcă cu el ofilit acasă?

În calitate de mamă, vreau să înceapă. În calitate de profesor, dat fiind ce s-a întâmplat și toate contradicțiile, zic că nu e în regulă.

Deocamdată mă pregătesc să înceapă școala”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

Se caută și alte formule de protest

Varianta unei greve de avertisment este discutată de cel puțin două săptămâni, iar liderul organizației de la Iași, Laviniu Lăcustă, spune că îi va consulta pe colegii săi în perspectiva unei greve de avertisment.

Declarația acestuia vine în contextul în care Marius Nistor, liderul FSE „Spiru Haret”, a dat asigurări că nu se pune problema unei greve generale în sistemul preuniversitar.

„Vom consulta membrii de sindicat în ceea ce privește acțiunea de boicotare a zilei de 8 septembrie, dar și eventualitatea unei greve de avertisment pentru acea zi.

Ideea ar fi să știm ce feedback avem, dacă putem ulterior să ne orientăm spre o acțiune mai de amploare, cum ar fi greva generală, sau dacă vom găsi o altă formulă de protest în perioada de după 8 septembrie.

Avem nevoie, în primul rând, de acest feedback, dorim să știm care este aderența pentru o grevă de avertisment.

Încercăm să găsim cea mai eficientă formă de protest pe care o avem la dispoziție”, a spus Laviniu Lăcustă.