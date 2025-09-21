Prima pagină » Social » Sibiu: un băiat de 13 ani a murit după un accident cu trotineta electrică

Băiatul în vârstă de 13 ani, care în 2 septembrie a căzut cu trotineta electrică, în Sibiu, a murit, duminică, la spital, la aproape trei săptămâni de la accident.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Laura Buciu
21 sept. 2025, 17:53, Social

Băiatul în vârstă de 13 ani era internat la Spitalul Județean de Urgență Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, în 2 septembrie. El a murit, duminică, la unitatea medicală, după ce starea sa s-a degradat constant. Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute (sâmbătă spre duminică – n.r.). Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Băiatul a căzut în timp ce conducea o trotinetă electrică, pe o stradă din Sibiu, în apropiere de mall. Medicul de pe Ambulanță a constatat că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav și multiple escoriații ale membrelor și toracelui.

Propuneri pentru interzicerea parțială a trotinetelor electrice

Nu este primul incident tragic care are loc în Sibiu, din cauza trotinetelor electrice. În acest context, un consilier local din partea PNL, Adrian Bibu, a vorbit despre interzicerea parțială a trotinetelor în Sibiu.

„În ultima vreme, am văzut câteva acțiuni ale unor utilizatori de trotinete electrice care îi pun în pericol pe ceilalți. Or, cu astfel de lucruri nu pot fi de acord. Libertatea cuiva se oprește la limita libertății celuilalt. Unii utilizatori de trotinete electrice circulă cu viteză foarte mare, poartă căști de protecție care sunt dedicate sporturilor extreme sau celor care folosesc motociclete de teren și manifestă un comportament agresiv în orașele noastre. Inclusiv în Sibiu am observat acest tip de comportament. Sunt de părere că aceste lucruri trebuie să înceteze. Nu putem tolera astfel de abordări, care nu au nicio justificare. Deja au fost câteva accidente, au apărut și postări pe acest subiect”, a spus Adrian Bibu, în 13 septembrie.

Adrian Bibu spune că trotinetele electrice ar trebui fie să fie interzise dacă nu au limită de viteză, fie interzise complet în zona centrală a orașului, fie interzise copiilor și celor care nu au permis de conducere.

Mai multe orașe din țară au interzis trotinetele electrice.

