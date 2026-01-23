Prima pagină » Social » Sindicaliștii din Guvern: Degradarea deliberată a funcției publice, un deliciu zilnic pentru premier

Sindicaliștii din Guvern: Degradarea deliberată a funcției publice, un deliciu zilnic pentru premier

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului acuză Executivul că strecoară modificări cu efect permanent asupra Codului administrativ și spune că degradarea deliberată a funcției publice a devenit un deliciu zilnic pentru premier.
Cosmin Pirv
23 ian. 2026, 08:30, Social

Sindicaliștii susțin că, sub pretextul unor măsuri limitate „până la 31.12.2026”, proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile personalului plătit din fonduri publice, aflat în circuitul guvernamental și în „primă lectură” în ședința de Guvern de joi, este o rescriere pe tăcute a regulilor de muncă și de carieră din sectorul public, împachetată într-o poveste despre „măsuri provizorii”, „în timp ce Guvernul strecoară modificări cu efect permanent asupra Codului administrativ, fragmentează regimuri juridice pe categorii și instituie privilegii pentru vârful ierarhiei, cu costul drepturilor și al stabilității pentru majoritatea angajaților din Aparatul de lucru al Guvernului”.

Eticheta „provizoriu până la 31.12.2026” este folosită ca paravan pentru măsuri care nu sunt deloc provizorii, deoarece proiectul operează modificări de drept comun, fără termen, în legislația care guvernează raporturile de serviciu/ muncă și cariera funcționarilor publici și a personalului contractual, arată sindicatul.

„În același timp, prin excepții croite pe categorii, proiectul, care nu își maschează doar durata, ci și ținta, distribuie protecții și constrângeri în funcție de poziția ierarhică sau de categoria profesională, nu în funcție de o analiză reală a nevoilor instituționale, creând o administrație profund discriminatorie, instituind tratamente diferite pentru situații comparabile și construind privilegii pentru vârful ierarhiei, în timp ce personalul din administrația publică centrală este împins într-o zonă de blocaj, incertitudine și vulnerabilitate”, se spune într-un comunicat al sindicatului.

Conform acestuia, într-un stat de drept, egalitatea nu este un ornament retoric, ci un principiu constituțional: „Orice diferență de tratament trebuie să fie justificată obiectiv, proporțional și transparent. Tratamentul diferențiat aplicat unor categorii profesionale, dublat de stigmatizarea implicită a celorlalți ca , intră sub incidența O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cel puțin prin efectul de marginalizare instituțională și de segregare a oportunităților”.

„Când modifici reguli de carieră, de mobilitate, de stabilitate, de ocupare a posturilor și de continuitate în muncă, „nu e cazul” nu mai este o scăpare birocratică, ci eterna declarație de dispreț față de angajații din administrația publică”, arată Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

„Când statul își minte propriii oameni cu permanente și împarte administrația în caste, nu mai discutăm despre eficiență, ci despre degradarea deliberată a funcției publice, un deliciu zilnic pentru premierul Ilie-Gavril Bolojan”, se mai arată în comunicat.

