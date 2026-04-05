Prima pagină » Social » Șofer urmărit în trafic pe străzile Capitalei. Un polițist a fost rănit

Șofer urmărit în trafic pe străzile Capitalei. Un polițist a fost rănit

Un polițist a fost rănit duminică în timpul unei rumăriri în trafic pe străzile Capitalei.
Cosmin Pirv
05 apr. 2026, 12:51, Social

Potrivit Poliției Capitalei, în jurul orei 2.45, polițiștii rutieri au făcut semnal regulamentar de oprire unui autovehicul condus de un bărbat.

Șoferul însă nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Polițiștii au cerut sprijinul altor echipaje aflate în serviciu, iar mașina a fost oprită în zona Bd. Nicolae Caramfil/strada Ceasornicului.

În timpul intervenției, șoferu a încercat din nou să fugă, împrejurare în care a acroșat un polițist, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost extras din mașină și imobilizat.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus ulterior la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Tânărul a fost dus apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor