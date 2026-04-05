Șofer urmărit în trafic pe străzile Capitalei. Un polițist a fost rănit

Potrivit Poliției Capitalei, în jurul orei 2.45, polițiștii rutieri au făcut semnal regulamentar de oprire unui autovehicul condus de un bărbat.

Șoferul însă nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Polițiștii au cerut sprijinul altor echipaje aflate în serviciu, iar mașina a fost oprită în zona Bd. Nicolae Caramfil/strada Ceasornicului.

În timpul intervenției, șoferu a încercat din nou să fugă, împrejurare în care a acroșat un polițist, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost extras din mașină și imobilizat.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că este vorba despre un tânăr în vârstă de 20 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus ulterior la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Tânărul a fost dus apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări.