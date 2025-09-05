Studiu: pentru 6 din 10 părinți pregătirile de școală aduc mai mult stres decât bucurie

57% dintre părinți declară că resimt stres odată cu apropierea noului an școlar, procent mai ridicat în rândul mamelor (63%), comparativ cu tații (50%). În schimb, 33% dintre părinți se declară relaxați, mai ales cei cu venituri de peste 7.000 lei (44%), conform studiului Reveal Marketing Research.

În ceea ce privește copiii, aproape jumătate (48%) sunt descriși de părinți ca având o atitudine neutră față de începutul școlii, 32% manifestă entuziasm, iar 20% se confruntă cu anxietate și îngrijorare, potrivit sursei citate.

Jumătate dintre părinți consideră cheltuielile de început de an școlar o povară financiară

În ceea ce privește implicațiile, 54% dintre părinți consideră că aceste costuri reprezintă o parte semnificativă din venitul lunar, 52% spun că au dus la amânarea altor cheltuieli, 45% afirmă că sunt greu de acoperit din venitul lunar, iar 43% au fost nevoiți să apeleze la economii sau împrumuturi.

Conform datelor studiului, dintre părinții care au cheltuit mai mult anul acesta, 53% estimează o creștere a costurilor cu 10–20% față de anul trecut, iar 28% consideră că acestea au crescut cu 20–40%.

Pentru a se adapta la noul context economic, părinții au dezvoltat diverse strategii de economisire. Cele mai des menționate sunt cumpărarea strictului necesar (55%), alegerea produselor aflate la promoții sau utilizarea cardurilor de fidelitate (43%), reutilizarea rechizitelor și hainelor din anii anteriori (29%) și orientarea către mărcile proprii sau branduri mai accesibile (25%).

În ceea ce privește locurile preferate pentru achiziții, cei mai mulți părinți aleg hypermarketurile și supermarketurile (64%), librăriile și papetăriile fizice (35%), magazinele online de profil (19%) sau discounterii, bazarurile și piețele (19%), conform sursei citate.