Surpare de teren. Victima este un muncitor care lucra la sistemul de canalizare dintr-un sat

Un bărbat a fost rănit după ce pereții de pământ ai unei gropi s-au prăbușit. Victima este un muncitor care lucra la sistemul de canalizare. Accidentul de muncă s-a produs în comuna Vulcana-Băi din județul Dâmbovița.

Potrivit IPJ Dâmbovița, joi, în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de muncă în comuna Vulcana-Băi.

Echipele deplasate la fața locului au constatat că „un bărbat, de 49 de ani, în calitate de angajat al unei firme, în timp ce ar fi efectuat lucrări specifice pentru racordarea comunei la sistemul de canalizare, ar fi coborât într-o groapă aflată pe marginea părții carosabile, moment în care ar fi fost surprins de malurile de pământ ce s-ar fi surpat.”

În urma evenimentului, bărbatul a fost rănit, fiind transportat la spital.

Polițiștii continuă cercetările „în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului de muncă, în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și securitate în muncă.”