Tânăr livrator din Bangladesh, bătut în Capitală: „Du-te înapoi în ţara ta! Ești un invadator!” / Agresorul, arestat preventiv

UPDATE: Agresorul, arestat preventiv pentru 30 de zile

Tânărul de 20 de ani, reținut marți după ce ar fi lovit cu pumnul un livrator originar din Bangladesh, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, agresiunea ar fi avut la bază motive rasiale și xenofobe, victima având nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Știrea inițială: Poliţia Capitalei anunţă că un poliţist aflat în timpul liber a surprins marţi în flagrant un tânăr de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin.

Poliţistul a intervenit, iar bărbatul bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat.

Ulterior, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 7, care i-au acordat sprijin.

Tânărul a fost condus la sediul poliţiei, în vederea continuării cercetărilor.

Acesta a fost reţinut, urmând ca miercuri să fie prezentat magistraţilor, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Marian Godină a povestit pe Facebook incidentul:

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul şi a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic şi, mişeleşte, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacţie.

Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.

-Du-te înapoi în ţara ta, asta e problema!

-De ce? De ce?

-Pentru că eşti un invadator! i-a răspuns tânărul.

Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor.

Din fericire, un poliţist care chiar ieşea de la serviciu a văzut faza de la distanţă şi l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit.

Poliţistul a fost mai rapid, l-a prins şi l-a imobilizat. Livratorul solicita venirea poliţiei, colegul meu l-a liniştit şi i-a zis că el e de la poliţie.

Tânărul agresiv argumenta gestul spunând că îşi apăra ţara.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arest”.