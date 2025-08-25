Cătălin Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri la București

Într-o postare publicată luni pe Facebook, deputatul USR a criticat colegii de coaliție, spunând că social – democrații nu ar trebui să intervină în chestiunea alegerilor locale din Capitală. „Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a scris Cătălin Drulă în postarea publicată.

Acesta a continuat, amintind alegerile de anul trecut. „Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”, a scris Cătălin Drulă.

Acesta a precizat că Bucureștiul va organiza alegeri locale în această toamnă. „Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, a conchis deputatul USR.