Țeapă în lanț cu ședințe foto. Victimele visau să apară la TV și au plătit pentru faimă

O rețea este investigată pentru înșelăciuni prin false colaborări de marketing, după ce mai multe persoane ar fi fost păgubite cu aproape 380.000 de lei.

Joi, polițiștii au făcut percheziții în patru județe și au emis nouă mandate de aducere.

Perchezițiile au avut loc în județele Ilfov, Dolj, Timiș și Buzău, într-un dosar de înșelăciune, fals informatic și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În luna mai 2025, polițiștii au fost sesizați cu privire la posibile activități frauduloase desfășurate de persoane care s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor societăți comerciale de marketing și promovare, în urma cărora mai multe persoane ar fi fost prejudiciate financiar.

Potrivit probelor adunate până acum, victimele ar fi fost abordate în spațiul public de persoane care le-ar fi propus colaborări ce presupuneau realizarea unor ședințe foto, pentru care au efectuat plăți.

Escrocherii prin alte firme de marketing

Ulterior, acestea ar fi fost contactate de alte persoane, care pretindeau că reprezintă alte firme de marketing, solicitând noi sume de bani pentru continuarea proiectelor sau pentru achitarea unor presupuse taxe de reziliere, necesare pentru recuperarea sumelor deja plătite.

Sumele ar fi fost virate în conturi bancare indicate de bănuiți, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 378.000 de lei.

În urma perchezițiilor făcute joi, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru anchetă. Persoanele vizate au fost depistate și conduse la audieri, urmând ca față de acestea să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că persoanele vătămate au fost abordate pe stradă și convinse să facă o ședință foto, pentru a apărea în mediul online și la TV, în diferite reclame.

Pentru ședința foto li s-a cerut o sumă de bani. După ședință, nu au mai primit nimic de la cei care dețineau firma și i-au contactat. Atunci au aflat că respectiva firmă s-a închis și că activitatea a fost preluată de altă firmă. Dacă au vrut să continue colaborarea, au fost de acord și au plătit alți bani pentru o nouă ședință foto. S-a închis și a doua firmă, iar lucrurile au continuat la fel. Au plătit din nou pentru alte firme. Ulterior, când au încercat să își recupereze banii deja plătiți, li s-a cerut o taxă pentru reziliere, pe care au achitat-o.