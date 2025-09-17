Ținutul Buzăului a fost revalidat pentru încă patru ani cu statutul de Geoparc Internațional UNESCO

Decizia a fost adoptată în Consiliul UNESCO Global Geoparks, care și-a desfășurat cea de-a 11-a sesiune în Geoparcul Kutralkura, din Chile, unde Ținutul Buzăului a fost reprezentat oficial.

Membrii Consiliului au analizat dosarele a 9 geoparcuri aspirante, 2 cereri de modificare de arie (peste 10%), 3 geoparcuri aspirante amânate și 44 de rapoarte de revalidare pentru geoparcuri UNESCO, printre care și Ținutul Buzăului.

Într-un comunicat de presă al Consiliului Județean Buzău se precizeză că decizia confirmă impresia excelentă pe care evaluatorii UNESCO ce au vizitat Ținutul Buzăului anul acesta au avut-o cu privire la calitatea rezultatelor obținute și de managementul eficient al geoparcului, a cărui echipă a reușit să optimizeze folosirea resurselor și să implice activ comunitățile locale.

„Acest rezultat este o încoronare a muncii susținute din ultimii 4 ani, a echipei și a comunității, și a unei implicări pline de entuziasm în acest proiect de succes și de viitor. E o validare internațională, la cel mai înalt nivel, a rezultatelor și abordării noastre în dezvoltarea și managementul acestui Geoparc. O poveste de succes care se bazează pe un parteneriat solid cu autoritățile regionale și locale, cu școlile, cu antreprenorii și cu locuitorii Ținutului”, a declarat Răzvan Gabriel Popa, managerul Geoparcului.

Scrisoarea oficială care confirmă revalidarea va fi emisă după 43-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO, ce va avea loc între 30 octombrie și 13 noiembrie 2025, în Uzbekistan. Următoarea vizită de revalidare a statutului UNESCO pentru Geoparcul Ținutul Buzăului este programată pentru 2029.

Revalidarea cu „cartonaș verde” confirmă că Ținutul Buzăului deține resurse naturale și culturale valoroase și că le gestionează exemplar, într-un mod care a devenit model de bune practici la nivel internațional. Acest succes deschide noi perspective pentru dezvoltarea durabilă, atragerea de fonduri și consolidarea identității locale.

Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului este rezultatul parteneriatului dintre Asociația Ținutul Buzăului (ONG), Consiliul Județean Buzău și Universitatea din București, fiind o inițiativă de dezvoltare durabilă care beneficiază de experiență din mediul social, business, administrativ și academic.

După peste un deceniu de colaborare, în perioada 2020-2022 partenerii au realizat demersurile pentru dobândirea statutului de Geoparc Internațional UNESCO pentru acest teritoriu. Statutul a fost obținut în anul 2022, fiind o recunoaștere internațională a valorilor locale, naturale și culturale, dar și a eforturilor echipei de a folosi aceste valori pentru dezvoltarea locală. Ținutul Buzăului este acum membrul unei rețele internaționale exclusive, din care fac parte circa 230 de teritorii din toată lumea, care pun accentul pe educație, cercetare, turism și dezvoltare economică în armonie cu mediul.